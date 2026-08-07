Plantas procesadoras de oro en la mira del Minem. Foto: Andina
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Whitney Miñán
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Guillermo Shinno es el nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) del Gobierno de Keiko Fujimori. En su primera entrevista con medios, conversó en exclusiva con Gestión a una semana desde su designación.

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