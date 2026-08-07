-La Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) no prosperó en el Congreso de la República y el Gobierno anterior tampoco insistió. ¿Qué harán ustedes?

Cuando hay un nuevo Congreso, todo vuelve a foja cero. Por ello tenemos que presentar nuevamente una propuesta de Ley MAPE. Hubo [en el periodo anterior] varios proyectos de ley, así que a partir [de ellos] veremos qué falta complementar para contar con ese texto.

[El foco es tener] una ley en la que se pueda distinguir las distintas condiciones que tienen los pequeños mineros y artesanales frente a los medianos y grandes.

Desde el punto de vista de la formalización, darles un mejor espacio o atención a aquellos que ya han avanzado a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), para que puedan concluirlo. Sabiendo que no van a terminar a fin de año, que puedan seguir dando pasos.

-Están contra el tiempo para presentar la Ley MAPE porque el Reinfo termina a fin de año. ¿Qué plazos se han puesto?

Tenemos claro que hasta diciembre no es mucho tiempo. Porque no es solo el tiempo que nos tome elaborar una nueva ley, sino hay que presentarlo [ante el Congreso] y luego el Parlamento iniciará una serie de debates e intercambiar ideas.

Además, vamos a recoger ideas, nos vamos a reunir con las grandes, medianas y pequeñas empresas mineras, así como con los que están en proceso de formalización, para recibir sus comentarios. Eso va a tomar tiempo. Por ello es que la misma ley también debe establecer cómo va a ser la continuación de aquellos que están en proceso de formalización y tienen pendientes por avanzar.

-Entonces, ¿podríamos decir que el Reinfo no se acaba en diciembre?

Primero debemos tener claro lo que puede indicar la nueva Ley MAPE.

Cuando hay un nuevo Congreso, todo vuelve a foja cero. Por ello tenemos que presentar nuevamente una propuesta de Ley MAPE. Foto: PNP.

-¿Cuál va a ser la participación de la cartera y qué se puede hacer contra la minería ilegal?

El Minem siempre ha participado como apoyo porque es [el sector] donde está la relación de todos aquellos [mineros] que son formales o están en un proceso de serlo. Esa data se suministra a las Fuerzas Policiales o a las Fuerzas Armadas, quienes son los que finalmente intervienen en las interdicciones; además, hay un alto comisionado que se encarga de estas acciones.

Tenemos que apoyarlos, que se pueda establecer una estrategia mucho más inteligente para poder cortar la minería ilegal. En todo el Perú debemos estar en contra y combatir este flagelo.

-Un tema en línea con la minería ilegal eran las plantas procesadoras, sobre todo aquellas que no distinguían entre el oro legal e ilegal. ¿Qué se puede hacer?

Están empadronadas. Hay una lista de plantas. […] Hay que establecer una estrategia con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), que es la entidad que tiene el control de la trazabilidad, y con la Policía, para ver cómo, a partir de dichas plantas, podemos controlar todo [el oro] que pasa por ahí.

-¿Cuál sería la mirada que tienen desde el ministerio para esas plantas?

No lo hemos conversado todavía con el MEF, de quien depende la Sunat, pero no quisiera adelantar todavía los detalles. Lo que tenemos claro es que controlando bien las plantas podemos reducir la ilegalidad.

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas. Foto: Minem, compartido en exclusiva con Gestión.

Plan de Gobierno de Fuerza Popular: ¿se seguirá desde el Minem?

-En el plan de Fuerza Popular se planteó la modernización de la Ley General de Minería para “evitar la especulación mediante plazos obligatorios de exploración y producción […]”. Esto causó preocupación porque parecía que la presidenta estaba yendo en la misma línea que el Congreso pasado, que quería acortar plazos para concesiones que no producían.

Mucha gente habla de “concesiones ociosas”, pero esto no es así. El término está muy equivocado. Hay que diferenciar: así como hay buenos y malos mineros, también hay buenos y malos concesionarios.

Hay concesionarios que tienen una cantidad enorme de hectáreas, pero están invirtiendo [en ellas], trabajando y ya tienen operaciones, pero necesitan ver cómo invierten en las demás concesiones. Sin embargo, también hay aquellos que especulan con sus concesiones. Esos problemas tenemos que corregirlos.

Además, hay que recordar que los mineros tienen la posibilidad de firmar un contrato de explotación con un concesionario. Es algo que queremos ver, hasta qué punto los buenos concesionarios pueden ayudarnos con estos contratos de explotación para que los mineros en proceso de formalización puedan avanzar.

-El tema de reducir plazos a las concesiones que no producen fue muy cuestionado porque era un golpe directo a la minería formal. ¿Usted qué opina?

Un plazo menor podría funcionar solo si el Estado también actuara oportunamente. Pero, los permisos no salen en los momentos que deben y eso, lamentablemente, también lleva a que los proyectos mineros demoren en implementarse. […] Además, [influye] la conflictividad social que puede haber alrededor del proyecto. Lo que hay que tener claro también es que el Estado, cuando otorga una concesión minera, la da para que la trabajen, no para que especulen.

Veremos si es necesario, no sé si [establecer] un plazo, pero por lo menos garantías. Otra alternativa puede ser que entreguen una carta fianza que comprometa [al concesionario] a hacer un plan de trabajo. Y, si no lo ejecutan, se cobra una garantía.

Aun así, estamos evaluando qué alternativa puede ser mejor. Tenemos que ver experiencias en otros países. Lo que se decida también debe ir de la mano con que el Estado sea eficiente.

-¿En qué pasos se “atoran” los proyectos mineros?

En la parte de simplificación, tenemos dos etapas. La primera es la parte ambiental, y luego viene toda la etapa constructiva: autorización de permisos, la construcción en sí, la puesta en marcha, y luego la operación.

En la primera etapa tenemos que ver con el ente rector, que es el Ministerio del Ambiente (Minam), dónde hay un espacio para optimizar y mejorar. Tenemos que verlo con ellos, con una evaluación muy rigurosa, técnicamente.

En la segunda etapa, que ya es la parte constructiva, sí creo que hay muchísimo por hacer en el Minem. Seguro que hay cosas que pueden [revisarse] por control posterior, encargar al fiscalizador en ese momento, que puede ser el Osinergmin o el OEFA, para que verifique que efectivamente, durante la operación, se haya construido en función de lo que estaba en su estudio de impacto ambiental y del permiso de construcción.

-En el plan de gobierno también se mencionaba incentivos tributarios para la reinversión. ¿Ya han hablado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)?

Todavía no se ha conversado con el MEF, pero recordemos que ya existía un mecanismo de reinversión de utilidades hace muchos años atrás. Creo que podemos partir [tomando] como idea la experiencia que ya se tuvo y, a partir de ahí, [evaluar] qué podríamos actualizar o adaptar a los tiempos de hoy.

-Cada cierto tiempo se pide que el canon se le entregue directamente a la población. ¿Podrían ceder en este pedido?

Darle dinero directo a la población no funciona porque al final no genera desarrollo, es momentáneo y el recurso se va rápido. Pero, considero que lo que se ha planteado en el plan de gobierno es correcto. Un porcentaje del canon que reciben [regiones, provincias y distritos] sí o sí estarán obligados a invertirlo en las localidades [donde está la actividad].

(Nota: En el plan de gobierno de Fuerza Popular se consignó que hasta el 40% del canon sería directamente redistribuido a la población de la zona de extracción, con control comunitario).

Ventanilla Única Digital para la minería

-Una propuesta que quedó en espera es la Ventanilla Única Digital (VUD) minera. No es que no exista, pero hoy es solo informativa, cuando la meta era que interconecte los procesos de todas las entidades involucradas. ¿Se logrará tener en esta gestión una ventanilla única minera que sí funcione?

Tenemos que hacerlo. Creo que hoy la inteligencia artificial (IA) puede ayudar mucho, hacer óptima esta herramienta; para los evaluadores va a ser mucho más sencillo [desempeñarse] cuando toda la información esté en un mismo sistema […].

Hay que integrar al resto de las instituciones, principalmente las entidades vinculantes como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Ministerio de Cultura (Mincul) y de Ministerio del Ambiente (Minam), que son claves para efectos de permiso de minería, pero en general todos los sectores.

-¿Cuánto tiempo demoraría? ¿Los 5 años de gestión?

No, 5 años es demasiado. Eso debe ser mucho antes. Se que hay avances con el Banco Mundial, sobre el encargo específico para la Ventanilla Única. Hay que recordar que esto se incluye en un programa de US$ 200 millones con el banco (EMTAL 2.0), que va a ayudar de manera integral a todo el sector.

Proyectos mineros bajo el radar

-A mediados de julio salió el municipio de Islay a cuestionar todos los permisos que se le había dado a Tía María, cuando esto ya era un tema aparentemente zanjado. Entonces, ¿qué se puede hacer?

Siempre la estrategia es dialogar con la gente, con las autoridades […] Hay un sector, entre ellos algunas autoridades, que no quieren el proyecto, pero cuando uno conversa con la población y, sobre todo, los jóvenes, es distinto […].

Tía María está en plena construcción y esperemos que siga avanzando. Sé que siempre va a haber alguna parte de la oposición [cuestionando], pero siempre está la disposición de dialogar con todos, con todas las autoridades para hacerles entender que este es un proyecto que ha sido debidamente estudiado.

Nosotros [como Minem] no defendemos a la empresa. Defendemos al proyecto y lo que como ministerio hemos aprobado.

Proyecto minero Tía María. Foto: GEC.

-¿Cuáles son los grandes proyectos mineros a los que apuntan?

En el corto plazo, yo no veo un proyecto tan grande [como Quellaveco]. Pero, podemos hablar quizá de La Granja (US$ 2,400 millones), que tiene un compromiso de inversión [...] entiendo que First Quantum ya tiene una metodología para sacar adelante este proyecto de cobre.

Otro proyecto sobre el que teníamos mucha expectativa es Zafranal (US$ 1,900 millones). Pero, Anglo American y Teck se han fusionado y Anglo tiene muchos más proyectos en su cartera. Queremos conversar con todas [las empresas mineras] para que los proyectos salgan adelante.

Además, están en Cajamarca proyectos como Michiquillay (US$ 2,500 millones) y El Galeno (US$ 3,500 millones). Nos sentaremos con ellos. Son proyectos expectantes.

Minera Hampton, que está en Los Calatos en Moquegua, ha sido comprada por Chinalco. Entiendo que están trabajando en el EIA para la explotación. De ser así, nos sentaremos con Chinalco porque, si están en esa etapa, la mina podría salir en 3 o 4 años.

“Hemos encontrado un exceso de personal”

“Hemos encontrado un exceso de personal, sobre todo, haciendo labores administrativas", dijo el ministro. Foto: Correo

El nuevo titular del Minem, Guillermo Shinno, habló sobre cómo encontró la cartera a su llegada. Sobre la parte administrativa, subrayó: “Hemos encontrado un exceso de personal, sobre todo, haciendo labores administrativas. No es que les neguemos el derecho de trabajar, pero queremos enrumbarlos a las líneas que hacen desarrollar a nuestros sectores. Creemos que ahí pueden aportar mucho más”.

También se refirió a proyectos trabados: “Además de la necesidad de [acelerar] los permisos, hay muchas acciones por hacer. Por ejemplo, encontramos proyectos de electrificación rural trabados, que vamos a empezar a impulsarlos”.

Asimismo, se refirió al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). “Queremos darle otro enfoque para que llegue realmente a la gente que lo necesita. Se va a revisar”, remarcó.

Shinno agregó que, plantearán una estrategia para el sector hidrocarburos porque se ha encontrado “un país con cada vez menos pozos y una producción en caída”.