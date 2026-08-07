Luego de permanecer bajo el asilo diplomático en la embajada de México, la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez abandonó el país en las últimas horas, luego de que el gobierno de la mandataria Keiko Fujimori le otorgara el salvoconducto.

La firma del documento diplomático pone fin a un extenso periodo de controversia jurídica entre la Cancillería peruana y el gobierno mexicano, que derivó en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países el pasado noviembre.

“A la señora Betssy Chávez ya se le otorgó el salvoconducto, ya salió del Perú. Aproximadamente a la medianoche salió del país. En lo que a mí respecta, ella está en buenas condiciones de salud”, dijo el canciller Carlos Espá.

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“Claro (que se reabrirá la sede de la embajada en nuestro país). Se restablecen las relaciones a nivel de embajadores y regresamos a la normalidad, que es lo que queríamos hacer desde un principio”, añadió.

Asimismo, el canciller indicó que Betssy Chávez salió del país en el grupo 8, alrededor de la medianoche. “Hicimos todas las coordinaciones, con la mayor confidencialidad posible, para garantizar su tranquilidad, en el avión enviado por la fuerza aéreas mexicana. En los próximos minutos ya estará por aterrizar en México”, dijo.

Espá sostuvo que la decisión de otorgar el salvoconducto responde al cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Perú como Estado parte de la Convención de Caracas, la cual reconoce el derecho soberano de los Estados para conceder asilo diplomático.

Asimismo, remarcó que el Gobierno peruano mantiene su posición de que en el país no existe persecución política y que se respeta plenamente el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías del debido proceso.

Mediante un comunicado, Cancillería señaló que el Estado peruano, en su calidad de Estado democrático y respetuoso del derecho internacional, reafirma su pleno compromiso con las obligaciones derivadas de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que el Perú y México son partes.

Asimismo, reiteró, de manera enfática, que no existe persecución política y que en el país impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso.

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Carlos Espá afirmó que la política exterior priorizará la seguridad, el desarrollo y el fortalecimiento de las relaciones con socios estratégicos. Foto: El Peruano.

Asilo diplomático

Chávez fue condenada el pasado 27 de noviembre a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, debido a su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, liderado por el expresidente Pedro Castillo. Ese mismo día, el Poder Judicial ordenó su captura a nivel nacional e internacional.

Días antes de conocerse la sentencia, el 3 de noviembre, la expremier había ingresado a la embajada de México en Lima, donde solicitó y obtuvo asilo diplomático. Ahora, con la entrega del salvoconducto, Chávez Chino quedó facultada para abordar un vuelo internacional que la trasladó hacia territorio azteca.

Como se recuerda, el pasado 27 de julio, el canciller Carlos Espá había informado que el primer Consejo de Ministros de la administración entrante definiría la postura oficial del Estado peruano sobre la situación jurídica de la exjefa del gabinete.

Días atrás, Espá también se había pronunciado a favor de normalizar las relaciones con México, a las que describió como vínculos entre países hermanos con profundas raíces históricas y culturales.

El 29 de julio de 2026, al término del Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, aseguró que ambos países deben retomar pronto la ruta de integración.