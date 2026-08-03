Canciller Carlos Espá, por otro lado, sostuvo una reunión con funcionario de Israel para coordinar labores de ayuda contra El Niño. Foto: Andina
Canciller Carlos Espá, por otro lado, sostuvo una reunión con funcionario de Israel para coordinar labores de ayuda contra El Niño. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El canciller Carlos Espá aseguró que en el nuevo gobierno se aplicará “Las expulsiones de delincuentes, sobre todo los de alta peligrosidad, como son los tres elementos que hemos expulsado ayer, van a continuar”, refirió desde el Grupo Aéreo N° 8.

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que “es el inicio de una mano firme para no permitir que ciudadanos extranjeros vengan al Perú a aterrorizar a peruanos”.

Espá añadió que si estos delincuentes extranjeros regresan al Perú se activarán las listas de requisitorias para que sean arrestados, por lo que “no podrán caminar tranquilos”.

Vinculados al Tren de Aragua, fueron expulsados del Perú el último domingo. Foto: Gobierno del Perú
Vinculados al Tren de Aragua, fueron expulsados del Perú el último domingo. Foto: Gobierno del Perú

Reunión con Israel

Gideon Sa’ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, informó sobre la reunión que tuvo con el canciller Carlos Espá, a quien saludó por su nuevo cargo y lo invitó al país de Oriente Medio.

Según Sa’ar, se acordó ampliar la cooperación de Israel en Perí a través de MASHAV y plantear retos frente a amenazas como El Niño.

“​Conversamos sobre la histórica amistad entre nuestros países y el fortalecimiento de los vínculos de Israel con América Latina", concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno designa a Enrique Vásquez como jefe del Gabinete de Asesores de la PCM
Partido del Buen Gobierno pediría presidir Comisión de Transportes en Diputados
Accidente aéreo en Nasca: Gobierno evalúa suspensión temporal del aeropuerto de Pisco
Los millones pendientes que el nuevo Gobierno tendrá que invertir en obra pública a diciembre

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.