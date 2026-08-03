El canciller Carlos Espá aseguró que en el nuevo gobierno se aplicará una política de mano firme para expulsar a los delincuentes extranjeros. “Las expulsiones de delincuentes, sobre todo los de alta peligrosidad, como son los tres elementos que hemos expulsado ayer, van a continuar”, refirió desde el Grupo Aéreo N° 8.

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que “es el inicio de una mano firme para no permitir que ciudadanos extranjeros vengan al Perú a aterrorizar a peruanos”.

Espá añadió que si estos delincuentes extranjeros regresan al Perú se activarán las listas de requisitorias para que sean arrestados, por lo que “no podrán caminar tranquilos”.

Vinculados al Tren de Aragua, fueron expulsados del Perú el último domingo. Foto: Gobierno del Perú

Reunión con Israel

Gideon Sa’ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, informó sobre la reunión que tuvo con el canciller Carlos Espá, a quien saludó por su nuevo cargo y lo invitó al país de Oriente Medio.

Según Sa’ar, se acordó ampliar la cooperación de Israel en Perí a través de MASHAV y plantear retos frente a amenazas como El Niño.

“​Conversamos sobre la histórica amistad entre nuestros países y el fortalecimiento de los vínculos de Israel con América Latina", concluyó.