Enrique Martín Vásquez Chumbiauca fue designado como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros. Foto: Andina.
Enrique Martín Vásquez Chumbiauca fue designado como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La designó a Enrique Martín Vásquez Chumbiauca como nuevo jefe del Gabinete de Asesores de la entidad, según una resolución ministerial publicada en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 260-2026-PCM, suscrita por el .

Enrique Martín Vásquez Chumbiauca se desmepeñaba desde el 2020 como asesor I del viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.

En la misma jornada, la Secretaría General del Despacho Presidencial nombró a Edwin Lévano Gamarra como secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial, bajo el régimen de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil.

Enrique Martín Vásquez Chumbiauca fue designado como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros. Foto: El Peruano.
Enrique Martín Vásquez Chumbiauca fue designado como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros. Foto: El Peruano.

La designación quedó establecida mediante la Resolución N.° 000058-2026-DP/SGDP, también publicada en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales.

Levano se desmepñaba como Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República.

asesor i viceministerio de patrimonio cultural e industrias culturales

La Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial tiene entre sus funciones brindar asistencia técnica para la gestión y el trámite de las normas legales que serán promulgadas por el presidente de la República, así como apoyar el .

Edwin Lévano Gamarra asumió la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial tras su designación oficial. Foto: El Peruano.
Edwin Lévano Gamarra asumió la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial tras su designación oficial. Foto: El Peruano.

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