Suzanne Piqueras, directora corporativa de Tratamiento Facial y Protección Solar de Yanbal Perú, explicó a Gestión que la compañía identificó una oportunidad para ampliar su oferta hacia una categoría más premium, respaldada por avances científicos que permitan ofrecer resultados comparables a alternativas estéticas no quirúrgicas.

“Vimos la necesidad de traer fórmulas que rompan un poco la barrera de eficacia con nuevos activos y una composición muy estructurada para lograr resultados alternativos a tratamientos estéticos. También encontramos un espacio para ofrecer lujo, pero accesible para nuestros consumidores”, comentó.

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En línea con esa apuesta, Yanbal amplió su portafolio de tratamiento facial con Genactive , su línea más premium hasta la fecha, cuyo primer lanzamiento es un sérum reafirmante antigravedad .

Esta ampliación del portafolio responde a una oportunidad que Yanbal identifica en el segmento premium del cuidado facial. Según Piqueras, existe una creciente disposición de los consumidores a invertir en productos con eficacia comprobada, impulsada por el auge de los tratamientos estéticos de alto costo y el desarrollo de nuevos activos cosméticos. “Tenemos un mercado que está dispuesto a desembolsar más por productos que realmente funcionen. La ciencia y los nuevos activos nos permiten ofrecer alternativas más accesibles frente a tratamientos más invasivos”, dijo.

En esa línea, la empresa ya proyecta ampliar la familia Genactive. La directiva adelantó que en noviembre de 2026 lanzará un segundo producto que complementará el sérum y reforzará su propuesta en el segmento premium de tratamiento facial .

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Yanbal desarrolla ingredientes propios a través de su centro de investigación en Francia, mientras que las formulaciones se diseñan en su centro de I+D de Estados Unidos antes de su producción y comercialización. Foto: Yanbal

Yanbal y su market share en tratamiento facial

Con esta estrategia, Yanbal apunta a consolidar su liderazgo en el segmento antiedad, una categoría que ya representa el 10% de sus ventas y que viene ganando participación dentro del negocio de tratamiento facial . Para este año, la compañía proyecta crecer a doble dígito en el mercado peruano, por encima de la expansión estimada para la industria.

“La proyección para el mercado es de alrededor de 9% este año. Nuestra expectativa es crecer a un ritmo superior y duplicar esa tasa”, expresó Piqueras.

El crecimiento, explicó la ejecutiva, no dependerá únicamente de la nueva línea premium. La compañía viene ejecutando una estrategia para fortalecer toda la categoría de tratamiento facial, desde productos de menor desembolso hasta propuestas de mayor valor agregado.

“Hemos fortalecido el segmento de acceso con relanzamientos y nuevos productos, mientras que ahora estamos premiumizando el portafolio con una propuesta que está a la altura de las marcas cosméticas más prestigiosas del mundo, pero al alcance de nuestros consumidores”, dijo.

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Esta estrategia responde a una evolución del mercado. Dado que, el desembolso en tratamientos antiedad, acotó la experta, continúa creciendo y los consumidores muestran una mayor disposición a invertir tanto en productos de entrada como en alternativas premium, siempre que ofrezcan resultados comprobados.

La ejecutiva añadió que el mercado también está experimentando un cambio en el perfil de sus consumidores. Si bien el mayor consumo continúa concentrándose entre personas mayores de 40 años, cada vez más consumidores comienzan a incorporar tratamientos antiedad desde edades más tempranas con un enfoque preventivo . Incluso, dijo, algunos optan por productos desarrollados para pieles más maduras o evalúan procedimientos estéticos a menor edad.

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La categoría de tratamiento facial representa una de las principales apuestas de Yanbal. Para este año, la empresa espera crecer a doble dígito en el mercado peruano, por encima del avance proyectado para la industria. Foto: Andina

Frente a ese escenario, Yanbal prevé mantener un ritmo constante de innovación, aunque sin ampliar excesivamente el portafolio . Piqueras enfatizó que, a diferencia de otras categorías de belleza, el tratamiento facial requiere una oferta clara para evitar confundir al consumidor sobre el uso de cada producto dentro de su rutina.

“No lanzamos productos por lanzar. Incorporamos innovaciones cuando identificamos oportunidades para ofrecer nuevos beneficios o tecnologías que realmente complementen el portafolio”, sostuvo.

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Como parte de esa estrategia, la empresa continuará incorporando avances científicos en sus formulaciones. En ese sentido, destacó que Yanbal desarrolla ingredientes propios a través de su centro de investigación en Francia, mientras que las fórmulas se diseñan en su centro de I+D en Estados Unidos, lo que le permite controlar todo el proceso, desde el desarrollo del activo hasta la manufactura y la comercialización del producto.

Asimismo, adelantó que la innovación no se limitará al segmento antiedad. La compañía continuará fortaleciendo sus líneas de hidratación, antimanchas, control de grasa, piel sensible y protección solar, aunque reconoció que el mayor foco de inversión seguirá concentrado en la categoría antiedad, que representa alrededor del 35% del mercado de tratamiento facial .

Actualmente, la marca trabaja cinco necesidades principales en tratamiento facial: antiedad, hidratación, antimanchas, control de grasa y piel sensible. En paralelo, la empresa viene ampliando otras categorías.

“Venimos innovando en completar las líneas y, a medida que vamos viendo descubrimientos, vamos haciendo mejoras e incorporando nuevas tecnologías”, concluyó.

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