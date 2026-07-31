El mercado peruano de tratamiento facial continúa creciendo impulsado por una mayor demanda de soluciones antiedad y por consumidores dispuestos a invertir en productos con eficacia comprobada. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Para nadie es un secreto que el mercado de cosméticos y tratamientos faciales continúa mostrando un desempeño positivo. Al cierre del primer trimestre, el consumo de esta categoría alcanzó los S/ 2,400 millones, lo que representó un crecimiento de 6%. Dentro de este mercado, las categorías de tratamiento facial y maquillaje destacaron por el impulso comercial de marcas provenientes de China y Corea del Sur, que vienen ganando protagonismo. En ese contexto, Yanbal acelera el desarrollo de nuevos productos, con especial énfasis en el segmento de tratamiento facial, en respuesta a la creciente demanda de soluciones antiedad. ¿Qué novedades prepara la compañía para este año en el mercado?

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