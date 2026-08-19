El hecho de que los limeños, trujillanos o piuranos ya no porten cash, porque se vuelve innecesario al percatarse de que pueden pagar todo y en cualquier comercio con sus aplicativos de banca móvil, billeteras digitales y tarjetas de crédito y débito, ha reconfigurado las transacciones económicas en el país.

Cinco años antes, el 95% de los pagos “de las compras del día a día” se hacían en efectivo en el Perú, pero ese porcentaje decayó a 64% en la actualidad, resaltó el gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Paul Castillo.

El país ha tenido uno de los saltos más pronunciados en la adopción de los pagos digitales en los últimos años en la región (entre los tres países con más acelerado avance), dijo en el Foro Perú Payments 2026, organizado por Perú Payments Association (PPA).

Si se suman las liquidaciones con teléfonos celulares, código de cuenta interbancario y tarjetas bancarias, hoy cada peruano, en promedio, hace 767 pagos digitales al año, mientras que en el 2019 apenas hacían 50, detalló.

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Evolución de pagos digitales per cápita en Perú al año

¿Qué tanto se acercan los pagos digitales en Perú a los del lider Brasil?

Ese número de pagos digitales por adulto en Perú no está muy lejos del que exhibe el país líder en la región, Brasil, si se considera a la población bancarizada local –más digitalizada que el resto-, sostuvo el funcionario.

Una de las piedras de toque de este crecimiento exponencial es la interoperabilidad, proceso que empezó en marzo del 2023, cuando el BCR instituyó que los pagos entre las principales billeteras, Yape y Plin, podían interconectarse, independientemente de que el usuario estuviera afiliado en una u otra.

En tal evolución, la interoperabilidad incorporó luego a las empresas emisoras de dinero electrónico y fintech. La tendencia se reforzó desde diciembre último, cuando el instituto emisor lanzó el reglamento nacional de pagos.

La siguiente fase de la interoperabilidad será la introducción, a fin de año, de la plataforma TAPP, con la que se busca fortalecer la iniciación de pagos, de forma que la personas puedan usar la billetera que más les guste, independientemente de en qué entidad financiera tengan su cuenta bancaria –de la que salen los fondos para las transacciones-, detalló Castillo.

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Paul Castillo, gerente general del BCRP, detalla las acciones que se tomarán para impulsar aún más los pagos digitales.

¿Qué se viene para los usuarios de billeteras digitales en Perú?

En el camino, asimismo, el BCR buscará impulsar aún más los populares pagos con código QR - que ya representan un 36% de las operaciones en los comercios-.

El ejecutivo indicó que el objetivo es lograr un mayor nivel de integración en el uso del QR. “Todavía hay diferencias, fricciones, al momento de operar con código QR”, admitió Castillo.

Ello se allanará con un reglamento próximo a emitirse; mientras que otra regulación en camino se enfocará en los servicios de pago inmediato con alias –o identificadores que determina el BCR, como el número del celular o DNI-, refirió.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria desarrolla un esquema específico para elevar la digitalización de los pagos en las zonas con menor acceso al sistema financiero.

Así, el piloto de dinero digital del BCR busca facilitar el acceso de la población en zonas de baja bancarización a los pagos digitales, con resultados que hasta el momento son positivos, sostuvo Paul Castillo, gerente general del instituto emisor. El dinero digital podría integrarse a la interoperabilidad, aunque primero se evaluará esa posibilidad, añadió.