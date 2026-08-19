Pagos digitales en Perú crecen más rápido que en mayoría de países de la región. Foto: Andina.
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Omar Manrique
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El vertiginoso avance de los pagos digitales amenaza con desbancar el uso de efectivo en el país, en el que el cash aún prevalece sobre todo en los estratos menos formales.

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