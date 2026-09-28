Creaciones con IA: ¿qué debe guardar para demostrar que realmente es el autor? | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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El uso de inteligencia artificial (IA) para crear imágenes, textos y otros contenidos es cada vez más frecuente, pero su expansión también plantea nuevas interrogantes sobre los límites de los derechos de autor.

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