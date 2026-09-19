Investigación penal e Indecopi: cuándo procede la suspensión | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Cuando ocurre un hecho que involucra a una empresa, este puede terminar bajo la lupa de distintas autoridades. Mientras la Fiscalía puede investigar si existió un delito, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) puede iniciar un procedimiento para determinar si hubo una infracción administrativa.

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