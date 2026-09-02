Empresas pueden llegar a centrales de riesgo por multas de Sunafil aún sin cobranza coactiva | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Las multas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) pueden tener consecuencias más allá de la cobranza coactiva. La entidad también contempla el reporte a centrales de riesgo de empresas con deudas impagas vinculadas a infracciones laborales, incluso cuando estas todavía se encuentran en etapa no coactiva.

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