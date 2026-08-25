-El último domingo se publicó un decreto supremo (DS) que declaró en emergencia a la pesca y la acuicultura por los embates de El Niño...

El objetivo con este DS es proteger la continuidad de las actividades pesqueras y acuícolas. Esta no es una medida aislada, sino que se toma luego de reuniones con distintos actores de estos sectores. Necesitaban una medida que les ayude, por ejemplo, con sus obligaciones con el sistema financiero.

Ya la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) establece tratamientos diferenciados cuando hay declaratorias de emergencia, entonces se estaba esperando el decreto. [El DS] también permitirá una serie de medidas administrativas [...].

-¿Se prepara un mecanismo similar para otros sectores, como la industria textil, por ejemplo?

Aunque no ha sufrido impactos tan severos como la pesca, [la industria textil] también se ha visto afectada de manera importante. Estamos en diálogo con los industriales para definir cuál será la siguiente agenda de apoyo.

La idea es mantener la continuidad operativa de todos los sectores productivos. Hemos empezado con la pesca, pero probablemente se tengan nuevas medidas para otras actividades afectadas.

-Como parte del DS, se permitirá que las plantas procesadoras puedan adecuarse temporalmente a los cambios en la disponibilidad de las especies. Vale la pena precisar, ¿será para plantas de consumo humano directo (por ejemplo, conserveras) o indirecto (de harina y aceite de pescado)?

La actividad industrial tiene sus propios permisos y protocolos, la actividad artesanal tiene otros. Esto [la medida aprobada] no implica que la actividad industrial va a ingresar a los espacios de la pesca artesanal.

-Como consecuencia de El Niño los recursos hidrobiológicos capturados han cambiado...

La pesca artesanal ha tenido buena captura de bonito y pota. Sin embargo, por la dinámica que tiene, el que haya habido semanas en las que no hubo actividad, en julio - agosto, la ha afectado porque [los pescadores] viven del día a día. Para contrarrestar, ya se adelantó la temporada de perico; se ha emitido un régimen especial para especies de oportunidad; y hay en marcha una evaluación de calamar gigante para definir la cuota. Esto último debe estar concluyendo en dos o tres días.

-Y, ¿del lado del consumo humano indirecto?

Lo primero que hicimos, en coordinación con el sector industrial, fue autorizar una operación “Eureka” para ver cuál es la condición del stock de anchoveta. Se determinó que, pese a las agresivas condiciones climáticas, que hace que la anchoveta se profundice y varíe su espacio de alimentación, el stock se ha mantenido relativamente saludable, pero ya había iniciado desove.

Por eso se determinó inmediatamente el cierre de la [primera] temporada [de pesca, el 19 de agosto último]. Se va a mantener la observación para que, concluido el desove y cuando las condiciones lo permitan, reiniciar las actividades pesqueras.

-¿Qué pasará con la segunda temporada de pesca?

[...] Normalmente, la segunda temporada se inicia en las primeras semanas de noviembre. Pero, como están las cosas hoy, vamos a ver cómo se comporta el recurso y cómo está el stock. Analizaremos, en este tiempo de observación, si se abre una ventana de oportunidad que permita que se reinicie la actividad pesquera con la segunda temporada.

-¿Habrá cambios normativos contra la pesca ilegal?

En situaciones normales es clave el control y la lucha contra la pesca ilegal. En situaciones como las que enfrentamos en este momento, son incluso mucho más importantes los controles. Eso se les ha transmitido a los pescadores, a toda la cadena [...]. Se están analizando varios espacios de mejora y lo importante es que esto viene como consecuencia de diálogo.

-Más allá del impacto de El Niño, desde años atrás, no se ve un uso óptimo de la capacidad instalada de las plantas conserveras. ¿Qué alternativas ve?

La actividad conservera ha sido una de las más perjudicadas. Pero, la reapertura de la pesca de bonito es una oportunidad. Además, estamos trabajando para que el atún llegue a las plantas. Es importante la fiscalización para que se cumpla que el 30% de lo que pescan las embarcaciones de atún se dé a las conserveras.

Sector industrial

-Desde el sector, ¿se evalúa aplicar alguna medida de salvaguardias?

Para el sector industrial, hemos identificado un paquete de medidas que queremos introducir en el pedido de facultades legislativas delegadas […] Pero, en general, en la actividad se necesitan muchas medidas vinculadas a la tramitología y generación de incentivos.

En este contexto, sobre el tema de las salvaguardias, en su momento nos hemos reunido con el Indecopi para que los mecanismos que existen de protección de la industria nacional, cuando haya competencia desleal, se activen y se ejecuten en los tiempos que se esperan. Si tarda demasiado, no sería realmente una ayuda.

Además, se requiere mucha capacitación porque los que invocan los mecanismos [de salvaguardias] no tienen claro cuáles son los requisitos para evitar reprocesos, que es en buena parte la razón de la demora. Hay un plan para capacitar a la industria.

-Entonces, plazos más cortos para que no pasen dos años de investigación y recién se aplique, de ser el caso, una medida tardía...

Exactamente. El Perú tiene mecanismos para proteger la industria en el caso de competencia desleal, lo importante es que esos mecanismos se activen y se usen de la manera más eficiente posible.

-¿Cuáles serán las dos o tres medidas que se pedirían por facultades legislativas delegadas?

No quisiera adelantarlo porque aún no hemos cerrado el texto de delegación y hay más de una medida. Pero, lo que sí quisiera comentar es que la reducción de trámites va a ser una parte importante. Además, el incentivo para el uso de parques industriales es otro punto importante, así como otras medidas que estamos cerrando.

-Gestión supo que hay dos sectores con preocupaciones por la posibilidad de que se “relajen” las exigencias para nuevos actores. Uno era la industria siderúrgica, por nuevas plantas que se están instalando. El mismo comentario viene también desde la industria de cerámicos...

Sobre estos temas el sector Producción ya se ha pronunciado. Hay algunos casos “emblemáticos” en los sectores que mencionas. Pero, reitero, todas las inversiones en el Perú son bienvenidas y deben cumplir las reglas. En el país se cumplen las normas y ya se lo hemos dicho a estos sectores y a las embajadas involucradas. Nuestro país tiene una industria que cumple las reglas y los que lleguen tendrán el mismo tratamiento. Esa es la premisa que vamos a hacer cumplir.

-¿Qué acciones se están tomando para las mypes?

Produce tiene que ser una agencia que genere mucha información que le permita tomar a los emprendedores las mejores decisiones. Estamos capacitando a todos los empresarios para que aprovechen mejor la información disponible. Además, [existe] capacitación sobre el comercio electrónico, que es una gran ventana para todos los emprendedores reduzcan costos, pero hay parámetros y protocolos que seguir.

El otro tema es financiamiento. Estamos por cerrar el nuevo ProInnóvate con un nuevo contrato de préstamos que va a ser una herramienta importante. Y, un tema adicional, es el factoring.

-¿Cuál es el balance sobre el factoring?

Es una herramienta que creció muchísimo desde la última versión de la normativa que nació en el 2015. Se ha pasado de representar 0.05% del PBI en facturas negociables a casi 5% [...]. Sin embargo, aún hay mucho espacio.

He estado en Ayacucho y en Puno, donde muchos emprendedores, que ya han tenido un avance interesante en su gestión empresarial, no usan el factoring. Nosotros tenemos que hacer campañas agresivas junto con Cavali y todo el ecosistema de factoring, para difundirlo. Esto es más allá de que podamos introducir mejoras para tener factoring en el Estado y para las exportaciones.

-¿Están trabajando con el nuevo jefe de la Sunat, César Luna Victoria?

Sí. En general, somos de la opinión que tanto la Sunat como la Sunafil, las entidades de fiscalización, tienen que asumir un rol de acompañamiento en la etapa inicial de los emprendimientos. Aunque, como dice el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también es necesario evaluar, por ejemplo, los regímenes [tributarios] para que no haya miedo [de las empresas] de dar el salto y crecer.