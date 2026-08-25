Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción. Fuente: Produce
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Víctor Melgarejo
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En entrevista con Gestión, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, comentó sobre el impacto de El Niño en la pesca, así como las medidas que podrían incluir, desde su sector, en el pedido de facultades legislativas delegadas que presentará el Gobierno ante el Congreso de la República.

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