El motivo de la medida es el impacto económico que podría tener El Niño en las familias, indica la iniciativa legislativa, presentada por la congresista Catherin Palomino, de la bancada de Juntos por el Perú.

El proyecto deberá ser primero evaluado en comisiones de la Cámara de Diputados y de ser aprobado pasaría a la Cámara de Senadores. Solo tras su aprobación en esta última instancia parlamentaria, pasaría al Ejecutivo para su promulgación u observación.

Al respecto, los analistas cuestionaron la propuesta, pues va en contra del objetivo de que los afiliados acumulen fondos para una futura pensión de jubilación. “Siempre habrá una justificación para un nuevo retiro de fondos de pensiones y generar aplausos en la población. Primero fue la pandemia, luego la recesión, siempre habrá una excusa. Yo desde que tengo uso de razón hay crisis económica, pero no lo considero un argumento válido”, refirió Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

“En el Congreso se aprovechan de la necesidad de corto plazo de la gente para generar aplausos, pero es un argumento poco serio, se desvirtúa el sistema de pensiones. La medida va a favorecer sobre todo a las personas del sector A y B, que tienen más fondos, mientras que los sectores C y D tienen muy poco dinero o nada en su fondo de AFP”, agregó Carrillo.

Por su parte César Abanto, especialista en temas previsionales del estudio Rodríguez Angobaldo, subrayó que aportar al fondo previsional no solo sirve como ahorro para una futura pensión, sino que también se incluye un seguro que da cobertura en caso de muerte o invalidez del trabajador.

“Los fondos previsionales tienen una finalidad, servir de contingencia ante la imposibilidad de la invalidez, la vejez o la muerte. No es solo la vejez; la gente dice ‘saco la plata y en veinte años junto de nuevo’, pero uno se puede morir o quedar inválido en cualquier momento. Siempre he estado en contra de los retiros”, señaló Abanto.

Agregó que la Constitución prohíbe el retiro de fondos previsionales, pero el Tribunal Constitucional señaló que solo en casos extraordinarios o imprevistos se podría admitir esta medida, tal como ocurrió en la época del Covid-19.

“Pero El Niño no es el Covid-19, sino que ocurre cada cierto tiempo en el Perú. Por lo que no veo que calce con lo que ha dicho el TC”, sostuvo Abanto.

Asimismo, indicó que las medidas generalizadas aprobadas por el Congreso en los anteriores retiros, incluso para quienes no han perdido el empleo, han fomentado el retiro de dinero de las AFP y ahora más de 4 millones de afiliados ya no cuentan con fondos para sus pensiones.

¿Se perdería el acceso a la pensión mínima con el nuevo retiro de fondos de las AFP?

La actual normativa del sistema previsional señala que si un afiliado retira fondos de su AFP, ya no tendrá derecho a solicitar una pensión mínima.

Ante ello, el proyecto de ley recién presentado, en otro de sus artículos señala expresamente que si el afiliado retira fondos de su AFP, no perderá la posibilidad de solicitar una pensión mínima, dejando sin efecto la actual prohibición.

No obstante, se mantiene el otro requisito para acceder a una pensión mínima: realizar 240 aportes al fondo de pensiones, es decir, un equivalente a 20 años.

Jorge Carrillo remarca que, de convertirse el proyecto en ley, si bien el afiliado que retire fondos podrá seguir solicitando una pensión mínima en el futuro, se reducen sus posibilidades de alcanzar los 240 aportes necesarios.

“La norma establece 240 aportes para acceder a la pensión mínima. Pero si retiras, te restan los aportes, por eso hoy ya le está pegando a los afiliados los retiros ya realizados, en el objetivo de acceder a la pensión mínima, pero la gente no es consciente de eso”, remarcó Carrillo.