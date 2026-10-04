El monto de retiro de AFP propuesto es de 4 UIT, similar a lo dispuesto en anteriores oportunidades. Foto: GEC.
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José Carlos Reyes Leyva
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En el Congreso de la República se ha presentado un nuevo proyecto de ley para autorizar a los afiliados a las AFP a realizar un retiro de fondos, por hasta 4 UIT. Este sería el noveno retiro de fondos de las AFP desde el año de la pandemia del Covid-19.

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