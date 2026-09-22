El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, sostuvo que el proyecto para permitir un noveno retiro de fondos de las AFP debe evaluarse con estudios técnicos actualizados.

El funcionario eñaló que los retiros anteriores se aprobaron sin análisis recientes ni suficiente profundidad técnica, lo que estaría generando impactos negativos en sectores de la economía y la productividad.

“Por ejemplo, en salud, la gran mayoría de personas que retira sus fondos tendrá problemas para acceder a los servicios de EsSalud, institución que, además, reportará forados para cumplir con los asegurados. De repente es bueno que las personas busquen bienestar con el retiro de sus fondos, pero genera tremendo forado en diversas instituciones estatales”, indicó en declaraciones a la prensa.

Sheput pidió a los parlamentarios considerar no solo el posible beneficio inmediato para algunos afiliados, sino también los efectos que una nueva ley de retiro podría ocasionar en el país.

“Estos retiros pueden generar impactos económicos, pero al afectar a la salud, generan graves impactos sociales que perjudican a todos”, añadió.

Pedido de facultades

Sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, indicó esta solicitud responde a la necesidad de atender problemas del país con mayor rapidez.

Explicó que el trámite ordinario de una ley en el Congreso puede tomar alrededor de cinco meses, comprendido en dos en la comisión legislativa correspondiente, dos en el Senado y un mes adicional en el Pleno, sin contar una eventual observación del Ejecutivo.

Por ello, indicó que el país no puede esperar ese tiempo para responder a determinadas necesidades, por lo que pidió al Congreso aprobar la delegación de facultades.

“Es importante que los señores parlamentarios entiendan que los tiempos del Congreso (diputados y senadores) no son similares a los tiempos del Ejecutivo”, puntualizó.