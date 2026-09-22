El costo de reforzar hospitales se enfrenta a otro escenario: reconstrucción, traslado de pacientes, reposición de equipos y servicios alternativos tras un desastre. Foto: Creada con IA Gemini.
El costo de reforzar hospitales se enfrenta a otro escenario: reconstrucción, traslado de pacientes, reposición de equipos y servicios alternativos tras un desastre. Foto: Creada con IA Gemini.
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Isabel Aranda
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El Perú es un país altamente sísmico. Su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, mantiene al territorio expuesto a movimientos telúricos de distintas magnitudes.

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