Rey se fue del MTC, pero antes dijo que frente a la imposibilidad de asumir esas obras solo con recursos públicos, su estrategia era “coordinar alternativas” con el MEF. Le tocará a Thangherlini revelar la suya ahora. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Rey se fue del MTC, pero antes dijo que frente a la imposibilidad de asumir esas obras solo con recursos públicos, su estrategia era “coordinar alternativas” con el MEF. Le tocará a Thangherlini revelar la suya ahora. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El último viernes, el gabinete de ministros de la presidenta Keiko Fujimori sufrió su primera baja. Rafael Rey renunció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por motivos de salud.

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