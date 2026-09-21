La salida de Rey del Ejecutivo ocurre en un rubro clave. El exfuncionario deja atrás la responsabilidad de impulsar el sector con mayor cantidad de recursos para proyectos en el Perú este año: S/ 6,412 millones, según la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Pero ese presupuesto es muy corto si se toma en cuenta que son 567 proyectos en total los que José Tangherlini, nuevo titular del MTC, deberá priorizar y cerrar. ¿Cuáles son los principales y en qué situación recibe las finanzas de esta entidad? Gestión lo responde.

Los proyectos más costosos a cargo del MTC

Culminar todos esos proyectos demandará una inversión conjunta que supera los S/ 242,692 millones para el MTC. De ese total de 567 obras, 11 concentran el 55% de dichos recursos potenciales.

En la lista están casi todas las grandes obras que han acaparado la atención de la sociedad en los últimos años y se trata de proyectos netamente de transportes, a pesar que la cartera también incluye iniciativas de comunicaciones.

Figuran aquí proyectos sobre los que ya se conocen limitaciones presupuestales, como es el caso de la Nueva Carretera Central (NCC), que se mantiene como el proyecto de inversión pública más caro que hoy tiene el Estado peruano, con S/ 25,509 millones.

Aunque hay 2 proyectos recientemente impulsados que se le acercan. Estos son el Ferrocarril Lima-Ica (S/ 24,514 millones) y la Línea 3 del Metro de Lima (S/ 23,569 millones). A pesar de su alto valor, ninguna de las 3 obras recibió recursos significativos en el presupuesto público 2026.

Fuera del podio, aparecen otros proyectos que se aguardan por años. Este es el caso de la Vía Expresa Santa Rosa (VESR) (S/ 2,806 millones), acceso definitivo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Ni cerca de acabar

De los 11 proyectos más costosos a cargo del MTC, solo uno ya superó la mitad de su ejecución. El que va “más rápido” de todos resulta ser la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que en Consulta Amigable figura con un 70% de avance.

Irónico, tomando en cuenta que su construcción arrancó en 2014 y que, como contó Gestión la semana pasada, podría ser inaugurado aún entre 2030 y 2032. Es decir, podría seguir ejecutándose cuando Keiko Fujimori deje el poder, en el peor de los casos. Hoy avanza sin cronograma definitivo.

Aparte de la Línea 2, solo un par más supera el 10% de ejecución. Uno es la ya mencionada VESR, que sería realidad todavía en 2029, y el otro es el Aeropuerto Internacional de Chinchero (AICC), que estaría listo en 2031. Sin embargo, según se observa en la Consulta Amigable, el MEF advierte que existe una “inconsistencia entre la ejecución financiera y física” superior al 20%. Esto levanta más dudas respecto al fin de sus obras.

Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.

Vale precisar que, debido a la extensión de su cartera de proyectos y los pocos recursos asignados este año (S/ 6,412 millones), dos de los más costosos no recibieron presupuesto directo en 2026.

Eso pasó con el Anillo Vial Periférico. En su caso, hay que aclarar que no es obra pública: se trabaja como una Asociación Público-Privada (APP). Hoy, el concesionario se encuentra adquiriendo los terrenos necesarios para entregar la obra en 2034.

El otro es el Ferrocarril Lima-Ica, que también se promueve ya como APP desde ProInversión. Este tren está incluido en el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050 que el MTC aprobó en julio. Allí se indica que se espera esté operativo al 2040.

La brecha presupuestal del MTC que advirtió Rey

Uno de los últimos actos públicos de Rey como cabeza de MTC fue el martes, cuando se presentó en la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados. Lo que expuso allí el ahora exministro pone más peso sobre los hombros de Thangherlini para financiar los proyectos listados.

Rey calificó la situación presupuestal de la cartera como “penosa, pero real” y señaló que los recursos resultan insuficientes para todo lo que la ciudadanía demanda. “No se puede cubrir lo que se tendría que cubrir”, señaló.

En detalle, de los 567 proyectos en manos del MTC, 542 están en ejecución. Sin embargo, falta ejecutar más del 70% de su costo total: unos S/ 143,477 millones que Rey reconoció no tener seguridad de poder conseguirlos.

Rafael Rey, ahora ex ministro de Transportes y Comunicaciones, durante su exposición en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados el último martes. Foto: MTC.

La proyección de ingresos del mismo MTC entre el 2026 y 2037 es de S/ 60,000 millones, cifra grande, pero insuficiente frente a la necesidad total, ya que el déficit presupuestal es de S/ 83,300 millones en ese mismo periodo.

Rey se fue del MTC, pero antes dijo a los diputados que, frente a la imposibilidad de asumir esas obras solo con recursos públicos, su estrategia era “coordinar alternativas” con el MEF. Le tocará a Thangherlini revelar la suya ahora.