Rafael Rey Rey se convirtió en el primer ministro del gobierno de Keiko Fujimori en dejar el cargo. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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El ministro de Transportes y Comunicaciones,

A través de una misiva dirigida a la presidenta Keiko Fujimori y a Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, detalló que la renuncia es irrevocable y se da por razones de salud.

Carta de renuncia de Rafael Rey enviada al presidente del Consejo de Ministros y a la presidenta Keiko Fujimori. Foto: difusión / MTC
Carta de renuncia de Rafael Rey enviada al presidente del Consejo de Ministros y a la presidenta Keiko Fujimori. Foto: difusión / MTC

Según la carta de Rey, su situación de salud le impide continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo “con la dedicación que este exige”.

“Expreso a ambos mi profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona y la oportunidad de servir al país desde esta alta responsabilidad”, refirió.

De esa manera, Rafael Rey

Desde la PCM precisaron que comprenden las razones que motivan la renuncia irrevocable presentada por Rafael Rey.

“Reconocemos y agradecemos el trabajo realizado por el ministro al servicio del país y estamos seguros de que su valioso aporte al Perú lo podrá realizar desde otros espacios”, escribieron en X.

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