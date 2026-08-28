El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, defendió la reducción deL 90% de multas y sanciones de tránsito y transporte en su sector, ante los cuestionamientos que la medida ha generado en el Congreso.

Rey sostuvo que las multas de tránsito y transporte vigentes en el país son “abusivas”, debido a que, consideró, no respetan criterios de proporcionalidad ni racionalidad.

El ministro reconoció que la reducción de multas ha sido cuestionada por parlamentarios y que incluso ha sido invitado a acudir a la Cámara de Diputados para explicar la medida.

Ante ello, dijo que asistirá “sin ningún problema” si es convocado por el Parlamentoy que también está dispuesto a responder una eventual interpelación.

“Es su derecho (del Congreso) de preguntar lo que deseen y yo responderé. Estoy convencido de que la mayor parte de la ciudadanía está de acuerdo en que las multas de tránsito y de transporte en el Perú son absolutamente abusivas y que por eso las hemos reducido.

Rey sostuvo que no solo las sanciones más altas son desproporcionadas, sino prácticamente todas las multas aplicadas en el sector. Según su argumento, el problema no es la existencia de las infracciones ni la necesidad de sancionarlas, sino el monto que se exige a los ciudadanos.

El ministro precisó que los transportistas informales no están incluidos en el beneficio del decreto y señaló expresamente que no podrán acogerse a la reducción de multas.