Investigadores de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) en Trujillo han desarrollado un sistema robótico que mezcla movilidad autónoma, sensores, cámaras, inteligencia artificial y visión computacional para optimizar las campañas agrícolas y aligerar las operaciones en materia de costos.

Tras recibir el financiamiento de Prociencia-Concytec, estos robots identifican las necesidades de la agroindustria en La Libertad, especialmente en los cultivos de arándanos y uvas, a fin de brindar información precisa sobre el comportamiento de estos frutos y tener una proyección de volumen de producción más fiable.

Margen de precisión

Sixto Prado Gardini, investigador principal de este proyecto, señala a Gestión que el sistema llegó a una precisión de entre 92% y 93% a partir de la data acumulada en diferentes escenarios : días soleados, condiciones grises y episodios de llovizna, entre otras variables.

Durante la fase de prueba de los primeros tres prototipos —realizados en fundos del norte costeño— se reveló que el margen de error en la estimación de cosechas bajó del 15~20% a menos del 5% frente al método manual tradicional; además, cubre 5 hectáreas por día, frente a las 1 o 2 hectáreas que logra una cuadrilla humana.

Esta cobertura de hasta 4 veces más, añaden desde la UPAO y Concytec, evita hasta US$ 150,000 en pérdidas por campaña agrícola en un fundo promedio de 50 hectáreas , las cuales suelen derivarse de errores de proyección como sobrecostos logísticos, material de empaque, ventas a precio spot.

El sistema busca reducir el margen de error de las estimaciones agrícolas de 15%-20% a menos de 5% y ya fue probado en fundos reales.

Del prototipo al negocio

Prado relata que el siguiente paso es darles un segundo impulso para llevar los robots a una versión comercial, para lo cual se necesitan especialistas en transferencia tecnológica y negocios.

Para el investigador, uno de los factores determinantes será la disposición de las empresas a probar estas soluciones y generar confianza en su utilización.

“En realidad funcionan bien, funcionan de forma autónoma, generan una data confiable en el marco de los algoritmos que han sido en principio optimizados”, sostiene.

¿Qué labores realizan los robots?

Más allá del conteo o seguimiento de cultivos, prevé que los dispositivos pueden adaptarse a otras tareas dentro del campo, como la identificación de plagas, acciones específicas sobre determinadas zonas e incluso trabajos relacionados con fertilización.

Además, el transporte autónomo de recipientes que contienen la fruta cosechada también puede formar parte de la línea de desarrollo.

Prado puso como ejemplo este escenario: el trabajador coloca la bandeja de arándanos cosechados sobre el sistema y el robot se desplaza hasta un punto de acopio previamente definido. Allí la carga puede continuar su recorrido hacia los camiones.

Para el científico, esta aplicación permitiría atacar uno de los tiempos muertos de la operación agrícola: el traslado de la fruta dentro del propio fundo.

A la fecha, el equipo de UPAO trabaja con uvas y arándanos en la costa norteña de La Libertad; y si bien reconocen que en el mercado agrícola hay tecnologías de precisión, sistemas de guiado para tractores y drones para tareas específicas, su proyecto apunta a desarrollar y adaptar la solución considerando desde el inicio las condiciones de los campos locales.

“Nosotros lo que hacemos es, desde el diseño, construir nuestros sistemas robóticos de manera que se asegure la operatividad en nuestros campos y climas”, concluye.