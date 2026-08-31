Jorge Tuesta, CEO de Glexco Robotics, explicó que la compañía estructuró su portafolio por etapas para este año, pero que el escenario preelectoral terminó desplazando las compras.

“Hemos seguido invirtiendo en el desarrollo tecnológico porque vemos que hay mucho interés, pero solo se ha postergado la decisión. Es como si tuviéramos embalsada una serie de proyectos que están por salir”, señaló a Gestión.

La empresa registró ventas por US$ 2 millones en el 2025 y proyecta cerrar el 2026 con un avance de alrededor de 10% frente a ese resultado, con un fuerte portafolio de proyectos cotizados que recién se ejecutarían el próximo año. Para el 2027, su proyección de crecimiento es de 30%.

Ese optimismo tiene un factor de riesgo identificado. “El mayor impacto del fenómeno de El Niño se prevé para el primer cuarto del 2027. En las zonas afectadas, la industria y los servicios van a estar enfocados en resolver esa coyuntura”, advirtió el ejecutivo.

Jorge Tuesta, CEO de Glexco Robotics.

En términos de inversiones, la compañía destinó alrededor de US$ 1.5 millones este año a desarrollo tecnológico y stocks estratégicos de robots, una decisión orientada a acortar los cerca de tres meses que toma traer equipos desde China y a llegar con capacidad instalada al repunte que espera para el 2027. “Esta coyuntura nos ha ayudado a reenfocar nuestros esfuerzos de inversión y nuestro esfuerzo técnico al desarrollo de nuestras competencias”, sostuvo Tuesta.

De la empresa al hogar: Glexco alista su mini robot para el público general

El principal desarrollo en carpeta de Glexco es Minix, abreviatura de Mini Expertus. Se trata de un robot de no más de 30 centímetros diseñado como asistente personal en oficinas y hogares, que hereda buena parte de las capacidades del humanoide Expertus.

Su diferencial no está en el tamaño. La empresa incorporará un miniproyector, sensores, actuadores y conectividad satelital directa, para seguir operativo incluso cuando fallen la energía o las redes convencionales. Entre sus funciones previstas figuran la gestión de agendas médicas, las llamadas por comando de voz —pensadas sobre todo en adultos mayores—, la auditoría de la mochila de emergencia y la proyección de clases en línea sobre cualquier superficie.

“Cuando Alexa se apaga, Minix está despierto”, graficó Tuesta, quien remarca que el enfoque del producto está en la prevención y gestión de emergencias: sismos, inundaciones, sequías, huaicos y friaje.

La prueba de concepto está prevista para la quincena de octubre y el proyecto debería quedar cerrado al 100% este año. La primera etapa de investigación y desarrollo demandó entre US$ 250,000 y US$ 300,000, aunque el ejecutivo calcula que la inversión total bordeará el medio millón de dólares. El piloto contempla 100 unidades distribuidas a nivel nacional para validar su operatividad y la redundancia en conectividad.

La estrategia comercial sigue en evaluación: la empresa analiza un marketplace propio o apoyarse en aliados con mayor exposición al mercado. “Lo vamos a hacer accesible lo más rápido posible al público en general”, indicó.

Glexco coloca su robot en un gremio y quiere escalar en el sector público

El otro hito del año para Glexco es el robot Expertus 2.8, una solución que la firma define como 100% desarrollada en Perú, con mayor velocidad de procesamiento e interacción y orientada a la atención ciudadana y de clientes.

El primer caso concreto será el Colegio de Ingenieros del Perú, que lo incorporará en el mes de septiembre para labores de orientación, guía y acceso rápido a información por capítulo. “Han optado por Expertus frente a otras alternativas, con toda la validación técnica de un gremio de profesionales de la ingeniería, la mecatrónica y la robótica”, destacó Tuesta.

A partir de esa experiencia, la empresa proyecta escalar dicho desarrollo hacia el Estado. El robot ya fue programado con el modelo de gestión de una municipalidad —TUPA, ROF y MOF incluidos— para atender trámites en cualquiera de las más de 1,600 municipalidades del país.

Otro escenario que evalúan es la Policía Nacional del Perú (PNP), donde automatizar la atención en comisarías permitiría liberar efectivos para el patrullaje. La firma también trabaja en dotar a Expertus 2.8 de sensores sísmicos para que funcione como centro de control de los comités de Defensa Civil.

Glexco desarrolla en casa los códigos de inteligencia artificial de sus robots para no depender de terceros en actualizaciones y mantenimiento.

Sectores con más demanda

En la actualidad, el mayor porcentaje de las ventas de Glexco proviene del sector privado y, dentro de él, del segmento educativo: universidades que equipan laboratorios de robótica y mecatrónica para reemplazar la simulación por práctica con equipos reales. “Cuando pones a un alumno egresado frente a un robot, tiene temor, porque en su facultad nunca existió uno en el laboratorio”, sostuvo el ejecutivo.

Un ejemplo de ese ecosistema es la startup peruana NonHuman, formada por estudiantes de la PUCP y la UPC, que se entrenó cuatro meses con robots prestados por Glexco y ganó el primer puesto de su categoría en el Congreso Internacional de Robótica y Automatización, en Viena (Austria), con una solución de picking logístico. “La prioridad hoy es acumular casos de éxito en Perú que sean exportables”, precisó Tuesta.

Para el 2027, la compañía prevé aterrizar soluciones en banca, agroindustria, consumo, seguridad y logística, esta última hacia el segundo trimestre, con robots cuadrúpedos destinados a vigilancia, patrullaje, inspección y monitoreo.

Más datos sobre Glexco Robotics:

Expertia. La versión femenina de Expertus se aplazó al primer trimestre del 2027. El cambio será principalmente de fisonomía.

La versión femenina de Expertus se aplazó al primer trimestre del 2027. El cambio será principalmente de fisonomía. Soberanía tecnológica. Glexco desarrolla en casa los códigos de inteligencia artificial de sus robots para no depender de terceros en actualizaciones y mantenimiento.

Glexco desarrolla en casa los códigos de inteligencia artificial de sus robots para no depender de terceros en actualizaciones y mantenimiento. Cambio de demanda. Los clientes dejaron de pedir demostraciones y ahora llegan con requerimientos de solución para sectores específicos.

Los clientes dejaron de pedir demostraciones y ahora llegan con requerimientos de solución para sectores específicos. Sede en China. Glexco tiene una oficina de Shenzhen (China), que sirve como enlace técnico y logístico, y donde ingenieros peruanos y chinos trabajan en la personalización de soluciones en robótica.