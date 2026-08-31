La versión femenina de Expertus se aplazó al primer trimestre del 2027. El cambio será principalmente de fisonomía. (Foto: Glexco)
La versión femenina de Expertus se aplazó al primer trimestre del 2027. El cambio será principalmente de fisonomía. (Foto: Glexco)
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Edgar Velito
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El calendario electoral no solo movió la agenda política del país: también corrió hacia adelante las decisiones de inversión de empresas e instituciones públicas. La peruana Glexco, especializada en soluciones de energía y robótica, lo sintió en sus ventas, pero optó por reasignar recursos al desarrollo tecnológico. El resultado es una nueva versión de su robot humanoide y una nueva apuesta para el mercado local: un asistente robótico pensado para la casa y la oficina ¿De qué se trata?

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