Hasta la tarde de este martes, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) registró hasta 23 vías afectadas por la caída de huaicos o colapso de la calzada a causa de fuertes lluvias en Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Junín, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Vías bloqueadas

Las vías totalmente bloqueadas por la caída de huaicos se ubican en el sur, en las regiones de Arequipa y Moquegua. En detalle, se trata de:

La Carretera Longitudinal de la Costa Sur (kms 728 y 752), en Atico y Caravelí.

La Carretera Longitudinal de la Costa Sur (kms 753 y 773), en Camaná y Ocoña.

La Carretera Camaná-Mollendo-Punta de Bombón (kms 144, 230, 261 y 271), en Ilo.

Transportistas varados en vías del sur por caída de huaicos. | Foto: GTL

Además, el tránsito vehicular estaba restringido también por huaicos, deslizamientos o erosión de la plataforma de la calzada, en las siguientes rutas:

Carretera Camaná-Mollendo-Punta de Bombón (km 303), en Tacna.

Carretera Longitudinal de la Selva Sur (km 37), en Junín.

Vía Paucartambo-Oxapampa-San Juan del Codo (kms 131+205), en Huánuco.

Carretera Cunya-Cutervo (km 131), en Cajamarca.

Carretera Huamachuco-Bambamarca (km 38), en La Libertad.

Carretera central restringida por obras

A esto se sumaron dos puentes colapsados en distintos tramos de la vía Concepción-Comas-Mariposa, en la provincia de Satipo (Junín).

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Además, había nueve tramos a lo largo de la Carretera Central, entre Lima, Junín y Pasco, en la concesión de la empresa Desarrollo Vial de Los Andes (Deviandes), con el tránsito restringido por trabajos de mantenimiento.

Hay 9 tramos de la Carretera Central con tránsito restringido por obras en las vías. | Difusión

A esto se suman dos tramos con pasos restringidos en la Carretera Longitudinal de la Sierra Sur, en Junín, donde Deviandes realiza también labores de mantenimiento.

Reclamo de transportistas

Respecto a la caída de huaicos en el sur, el presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), Geovani Diez, refirió que, en el tramo Atico-Ocoña, varios camiones y otros vehículos han quedado sepultados. Por esto, hicieron un llamado a las autoridades, instituciones y empresas de transporte para realizar labores de rescate y asistencia humanitaria a los afectados.

El fenómeno de El Niño de 1998 ocasionó huaicos que destruyeron tramos de la carretera central, obstruyendo el pase de los vehículos que circulaban por esa importante vía. | Foto GEC Archivo Histórico

Asimismo, ante eventuales desbordes de ríos, el dirigente urgió a las autoridades a agilizar trabajos de descolmatación, a realizar obras de canalización de los afluentes más intensos y construir drenajes en las ciudades con mayor riesgo, así como otros en las carreteras de penetración.

Por su parte, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones (UNT-Perú), señaló que, desde que asumió el nuevo Gobierno, hasta ahora se desconoce qué está preparando para enfrentar a El Niño.

El dirigente reclamó que los transportistas de carga son los primeros en sufrir los impactos de la naturaleza, así como de la improvisación del Ejecutivo, por lo que pidió conocer qué labores de prevención se están avanzando.

Por el momento, indicó que están pidiendo que, en las zonas afectadas, se deje de cobrar los peajes en vías que estén cercanas a las perjudicadas por huaicos o inundaciones, en lo que dure la liberación de las vías.

Magnitud de El Niño escala

Las lluvias sobre lo normal que hoy afectan a diversas regiones son atribuidas a una combinación de factores atmosféricos vinculados a El Niño, como es la denominada Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que favoreció el trasvase de humedad desde zonas amazónicas hacia los andes y la costa.

Ahora la posibilidad que el Niño sea extraordinario sube a un 41%, desde un 33% en reporte del Enfen anterior. | Fuente: Enfen

En tanto, el último viernes, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) publicó un nuevo comunicado, el N°14, donde ahora advirtió que existe un 41% de posibilidad que alcance una magnitud extraordinaria, cuando en su anterior comunicado (N°13) la posibilidad era del 33%.

Además, si bien el comunicado N°13 indicó que el nivel de extraordinario era probable que se registre a finales del 2026, el N°14 señaló que es probable que alcance el nivel entre fuerte y extraordinario hasta el verano del 2027.

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En lo más inmediato, para el trimestre móvil agosto–octubre, el Enfen prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, mientras que, en la costa norte, las precipitaciones se presentarían entre normal y superior a lo normal.

¿Señales de Niño extraordinario?

Para el verano 2026–2027, el escenario más probable -según el Enfen- es la presencia de lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central, en contraste con la región andina sur, donde se prevé lluvias inferiores a lo normal (sequía).

Temperatura del mar en Perú. | Fuente Senamhi

Consultado por Gestión, el conocido como el “hombre del tiempo”, Abraham Levi, señaló que, en la parte de la zona del litoral donde se monitorea las condiciones para El Niño Costero, la temperatura se encuentra en promedio en torno a los cuatro grados por encima de los valores normales.

El experto refirió que el nivel de temperatura que constituye el umbral para considerar que estamos ante un El Niño costero de nivel extraordinario es a partir de los 3.5 grados por encima de lo normal. En nuestro mar, ya estamos en cuatro grados sobre lo normal desde hace unas semanas.

Personas y viviendas en riesgo

En base a las proyecciones del Enfen y el Senamhi, un informe elaborado hace poco por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (Cenepred); alertó que, para el próximo verano, un total de 12.8 millones de personas y 4.5 millones de viviendas están en riesgo de ser afectadas por los huaicos e inundaciones derivadas de lluvias intentas a causa de El Niño.

población en riesgo de ser afectada por huaicos hasta el verano 2027. Fuente Cenepred

El informe desglosa que sólo por una combinación de niveles de riesgo entre muy alto y alto por movimientos en masa (huaicos) se encuentran en peligro de ser afectados 3.7 millones de personas, 1.6 millones de viviendas, 3,308 centros de salud y 32,179 locales educativos en 24 regiones.

Un segundo grupo de 9.1 millones de personas, 2.9 millones de viviendas, 6,034 centros de salud y 27,101 locales educativos se encuentran en riesgo entre alto y muy alto de ser afectados por inundaciones en la mayor parte del territorio nacional.