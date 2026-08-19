La mayoría de bloqueos de vías se concentran en Arequipa y Moquegua, según data de Sutran. | Cortesía
La mayoría de bloqueos de vías se concentran en Arequipa y Moquegua, según data de Sutran. | Cortesía
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Elías García Olano
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Aunque distritos del sur de Lima están concentrando la atención ante inundaciones y aniegos a causa de lluvias inesperadas ocurridas en los últimos días; fuertes precipitaciones también se están registrando al interior del país, donde se han reportado huaicos en, al menos, siete regiones, provocando daños y bloqueos viales.

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