En este escenario, Credicorp registró US$106 millones en provisiones adicionales asociadas al riesgo de El Niño durante el segundo trimestre, en un contexto en el que la entidad ya está ajustando su cartera ante los posibles efectos del fenómeno climático.

Alejandro Pérez-Reyes, CFO de Credicorp, explicó que este impacto elevó el costo de riesgo del grupo a 1.9%, frente al 1.6% que habría registrado sin estas provisiones.

César Ríos, gerente central de riesgos de Credicorp, señaló que la entidad realizó una evaluación detallada de su cartera. En el segmento mayorista, el análisis se efectuó cliente por cliente y segmento por segmento, mientras que en la cartera minorista se consideraron factores como la ubicación geográfica y el perfil de los clientes.

A partir de distintos escenarios sobre la intensidad de El Niño, el grupo viene constituyendo provisiones bajo el esquema de pérdidas esperadas.

Asimismo, indicó que entre septiembre y octubre el holding financiero tendrá una evaluación más precisa sobre la severidad que podría alcanzar el fenómeno, a partir de nueva información de especialistas y climatólogos. Con esos datos, la entidad podría recalibrar las pérdidas esperadas y las provisiones que deberá registrar durante el año.

Bajo un escenario moderado o fuerte, la economía peruana podría mantener un crecimiento cercano al 3%.

Exposición

Ríos indicó que alrededor de 9% de los créditos de Credicorp tiene exposición directa a clientes potencialmente afectados por El Niño.

Además, considera que parte del riesgo ya está incorporado en sus estimaciones y destaca que actualmente cuenta con una menor exposición directa y mejores herramientas de gestión respecto de episodios anteriores.

Con dicho panorama, Credicorp está modificando temporalmente su apetito de riesgo en determinados segmentos y zonas que podrían verse más afectados. Pérez-Reyes explicó que la estrategia consiste en ajustar el perfil de las nuevas colocaciones en esas áreas, sin frenar de manera generalizada el crecimiento de la cartera.

Crédito

Pese al riesgo climático, la expectativa para el crédito continúa siendo positiva. Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, espera un crecimiento de doble dígito tanto en la cartera minorista como mayorista, respaldado por una recuperación de la inversión privada.

Pérez-Reyes precisó que la expectativa para 2026 es de alrededor de 12% de crecimiento de los préstamos, aunque reconoció que el ritmo podría moderarse en 2027 si El Niño tiene una mayor intensidad.

El grupo también observa un amplio margen para la expansión del financiamiento. Pérez-Reyes indicó que la penetración del crédito en Perú se ubica actualmente en 34% del PBI, por debajo del 42% registrado en 2019. Esta diferencia representa espacio para recuperar niveles anteriores y sostener el crecimiento del crédito en el mediano plazo.

En cuanto al escenario económico y político, Ferrari consideró que el entorno podría ser más favorable para el sistema financiero si se mantiene una orientación hacia la inclusión financiera, el crecimiento y la inversión privada.

Si bien señaló que Credicorp aún no ha tenido contactos específicos con la nueva administración, afirmó que las señales observadas apuntan hacia un escenario más propicio para la expansión del sistema financiero.

Credicorp pagó más de S/ 1,577 millones a la Sunat pero seguirá con impugnación legal (Imagen: Andina)

Credicorp eleva su expectativa de rentabilidad a 22%

Gianfranco Ferrari señaló que Credicorp elevó su expectativa de ROE de mediano plazo a aproximadamente 22%, frente al 19.5% que manejaba anteriormente.

El ejecutivo atribuyó el cambio a la mejora del entorno operativo y a transformaciones estructurales en el negocio, como una cartera de mayor calidad, una gestión de riesgos más desarrollada, menores costos de fondeo y una mayor diversificación de ingresos.

Alejandro Pérez-Reyes añadió que la rentabilidad del grupo alcanzó 20.3% en el segundo trimestre.