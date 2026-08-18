A partir de distintos escenarios sobre la intensidad de El Niño, Credicorp viene constituyendo provisiones bajo el esquema de pérdidas esperadas. Fotos J. Saucedo@photo.gec.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Un fenómeno de El Niño más intenso mantiene en alerta al sistema financiero, pues podría reducir ingresos de hogares y empresas y elevar riesgo de incumplimiento de sus obligaciones crediticias.

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