El consumo per cápita en Perú alcanza los 55 kilos al año, según las cifras mencionadas por San Fernando. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Es ampliamente conocido que el peruano tiene una alta preferencia por el pollo, en todas sus formas, a la hora de almorzar o cenar: una muestra de ello es que el consumo per cápita de pollo asciende a 55 kilos al año por habitante, lo que representa alrededor de 1.9 millones de toneladas anuales. Este elevado consumo viene acompañado por el crecimiento de nuevos formatos y canales. Uno de los que viene avanzando con mayor fuerza es justamente el canal moderno, lo que está impulsando a las empresas avícolas a observar los hábitos de consumo de las familias para desarrollar nuevas propuestas. ¿Cómo avanza el consumo de pollo en los supermercados y cómo lo está aprovechando San Fernando?

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