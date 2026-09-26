Julio César Villegas Chirinos, gerente de Categoría Pollo en San Fernando, contó a Gestión que el consumo de pollo viene mostrando un mayor dinamismo en el canal moderno, particularmente en los supermercados. Según explicó, entre enero y agosto de 2026, este canal registró un crecimiento de 27%, muy por encima del avance promedio de 6.8% del mercado.

“Esto casi cuadriplica el crecimiento del mercado. Es un ritmo muy acelerado”, arguyó. El ejecutivo indicó que este crecimiento está siendo impulsado principalmente por la categoría de pollo trozado. De acuerdo con información de Lock, empresa con la que San Fernando mide el desempeño del canal moderno, los trozados crecieron 36% en los supermercados durante el periodo analizado, mientras que el pollo entero avanzó 21%.

“En los supermercados crecen 27%, pero en los trozados crecen 36%, lo cual es bastante fuerte. Y bueno, en los enteros también crecen, pero a ritmo menor, a 21%”, explicó Villegas. El avance de los trozados, en detalle, supera en más de cinco veces el crecimiento promedio del mercado, que se ubica en 6.8% .

Trozados ganan terreno. La categoría creció 36% en supermercados entre enero y agosto de 2026, por encima del crecimiento de 6.8% del mercado. Foto: Andina

Las cifras de San Fernando

Paralelamente, San Fernando buscó profundizar en los hábitos de consumo de los peruanos mediante investigaciones exploratorias realizadas junto con Activa. Entre los principales hallazgos, la compañía identificó la frecuencia con la que se consume esta proteína. “ Uno de cada diez peruanos come pollo por lo menos dos veces a la semana . Eso es un número que conversa con los 55 kilos por habitante”, expresó.

La indagación también permitió identificar que los consumidores tienen distintas formas de comprar y consumir pollo, ya sea en mercados, supermercados o discounters, y en formatos fresco, congelado o refrigerado. En este escenario, San Fernando identificó tres factores que intervienen en la decisión de compra del ave: confianza, practicidad y rendimiento .

“La primera y la más fundamental es la confianza. Está asociada a la frescura y a la calidad. Ese es el punto de partida para todo esquema de compra de pollo”, afirmó. Aunque también la practicidad y el rendimiento han ganado relevancia. En el primer caso, el pollo trozado permite evitar el trabajo de llevar un pollo entero a casa y cortarlo, además de elegir directamente las piezas que el consumidor busca.

En tanto, el rendimiento está vinculado al precio y a la valoración que hace el consumidor sobre el producto que está adquiriendo, es decir, que considere que lo que paga corresponde con lo que recibe y que el producto le rinda en casa. También incluye la posibilidad de conservarlo adecuadamente después de la compra.

“Entre estos dos ejes la practicidad, han ganado mucha relevancia”, comentó. Esta tendencia guarda relación con el crecimiento del pollo trozado en supermercados. “Los trozados justamente ofrecen estas piezas ad hoc a lo que el shopper busca”, arguyó.

A pesar de la creciente búsqueda de practicidad, la confianza en el producto continúa siendo un factor decisivo al momento de elegir un pollo. “El 45% de los consumidores de pollo tienen como principal preocupación la inocuidad del producto . Eso está asociado a la frescura y al vencimiento”, comentó.

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San Fernando relanzó sus trozados refrigerados con empaques termoformados, códigos de colores y mayor información para facilitar la compra. Foto: San Fernando

Las innovaciones de San Fernando

A partir de estos hallazgos, San Fernando decidió enfocar su propuesta en el consumidor que busca mayor practicidad al momento de comprar pollo. En respuesta, la compañía relanzó su portafolio de productos de pollo trozado refrigerado en empaques termoformados para el canal moderno . “Entendiendo estos mundos de compra del pollo, empezamos con la propuesta de los termoformados”, dijo el gerente.

La renovación parte de una modificación en la presentación de los productos. Ante ello, la compañía identificó que los autoservicios representan un espacio donde el consumidor puede obtener información sobre el pollo que está comprando, pero los empaques anteriores no le brindaban suficientes elementos para tomar una decisión. “Entendiendo que el shopper que busca practicidad necesita información y que el canal moderno es el adecuado para dárselo, es que dimos esta nueva imagen al producto”, señaló.

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Con este cambio, San Fernando reorganizó su portafolio en seis líneas y empleó códigos de colores para facilitar la identificación de los productos en góndola. La propuesta contempla categorías como presas frescas, productos frescos light, opciones listas para cocinar, fileteados y menudencias. “A nivel de portafolio, empezamos con este nuevo orden de los productos para orientar al shopper en la compra y que la navegación en góndola sea más sencilla”, mencionó el ejecutivo.

La renovación también alcanza el contenido de los empaques. La compañía incorporó información sobre los atributos y beneficios de cada producto, desarrollada a partir de estudios realizados producto por producto, con el objetivo de que el consumidor pueda conocer con mayor claridad qué está adquiriendo. “Estos beneficios, de alguna manera, le brindan al shopper la claridad de qué es lo que está llevando a casa. Y de esa manera podemos facilitar la compra”, alegó.

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La compañía prepara una nueva propuesta de pollo trozado saborizado y condimentado para mediados de 2027. Foto: Andina

San Fernando: ¿Qué metas tiene?

San Fernando busca aprovechar el crecimiento que viene registrando la categoría y acelerar su avance durante el último trimestre de 2026. Con esta innovación, la compañía espera crecer 42% frente al mismo periodo de 2025 y elevar su participación de mercado de 31% a 36% en trozados refrigerados . “La categoría ya está avanzando a niveles de 36%, pero nosotros con este lanzamiento queremos potenciar ese crecimiento”, remarcó Villegas.

Además, la compañía ya trabaja en nuevas propuestas para atender otros hábitos de consumo. Una de ellas es la línea de pollo trozado saborizado y condimentado en empaques termoformados. “ Estamos preparando una propuesta para salir a mediados del próximo año con la línea de saborizados ”, señaló el ejecutivo .

La estrategia, no obstante, apunta más allá de los trozados refrigerados y del canal moderno. San Fernando también viene evaluando propuestas para otros “mundos de compra”, aunque por ahora no adelanta detalles debido a que se encuentran bajo confidencialidad. “El desafío para nosotros es seguir investigando al shopper y darle lo que está buscando, lo que necesita”, comentó.

En esa línea, Villegas resumió la apuesta de la compañía: “La aspiración que tenemos nosotros como San Fernando es acelerar la transformación de la categoría, construyendo valor en los mundos de compra relevantes”.

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Claves

Compra : 28% de quienes compran pollo entero en el mercado pide que el casero se lo corte; en el 95% de los casos, el servicio es gratuito.

28% de quienes compran pollo entero en el mercado pide que el casero se lo corte; en el 95% de los casos, el servicio es gratuito. Pollo entero : La compañía también contempla desarrollar propuestas para quienes mantienen la compra de pollo entero en supermercados. Este segmento forma parte de los “ mundos de compra ” que San Fernando viene investigando y que espera abordar en las siguientes etapas de su estrategia.

: La compañía también contempla desarrollar propuestas para quienes mantienen la compra de pollo entero en supermercados. Este segmento forma parte de los “ ” que San Fernando viene investigando y que espera abordar en las siguientes etapas de su estrategia. Congelados : Otro de los segmentos identificados es el de consumidores que optan por productos congelados. San Fernando ya cuenta con un portafolio dirigido a este mercado, que comercializa en formatos como brick and click (combinación de tiendas físicas y canales digitales) y supermercados, y que ahora también busca desarrollar.

: Otro de los segmentos identificados es el de consumidores que optan por productos congelados. San Fernando ya cuenta con un portafolio dirigido a este mercado, que comercializa en formatos como (combinación de tiendas físicas y canales digitales) y supermercados, y que ahora también busca desarrollar. Canal tradicional : La transformación también alcanzará a los consumidores que compran pollo en mercados, un canal que mantiene un peso importante en el país. Según el ejecutivo, alrededor del 80% del pollo que se consume en Perú se origina en un mercado, aunque posteriormente puede terminar en otros espacios, como restaurantes.

: La transformación también alcanzará a los consumidores que compran pollo en mercados, un canal que mantiene un peso importante en el país. Según el ejecutivo, aunque posteriormente puede terminar en otros espacios, como restaurantes. B2B : San Fernando también busca ampliar su propuesta para negocios y clientes institucionales. En este segmento, la compañía apunta a pasar de ser un abastecedor de pollo a convertirse en un socio que ofrezca soluciones integrales, con especial atención en clientes como las cadenas de pollerías y otros negocios gastronómicos.