Dos reconocidas empresas familiares en el Perú, San Fernando y Ladrillos Fortes, hablan sobre la sostenibilidad de sus compañías en tiempos de incertidumbres. ¿Cuál es la clave? - Fotocomposición: G de Gestión
Dos reconocidas empresas familiares en el Perú, San Fernando y Ladrillos Fortes, hablan sobre la sostenibilidad de sus compañías en tiempos de incertidumbres. ¿Cuál es la clave? - Fotocomposición: G de Gestión
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Ani Lu Torres
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Es la primera entrevista de Susana Ikeda desde que asumió, en marzo del 2026, la presidencia del directorio de San Fernando. La transición, asegura, no fue improvisada. Y ocurrió, además, en un contexto complejo: un nuevo escenario electoral sobre la mesa. Ikeda, así como Enrique Pajuelo, fundador de Ladrillos Fortes, hablaron con G de Gestión sobre las decisiones que hoy toman las empresas familiares en medio de un clima político que vuelve a poner a prueba su resistencia, sus planes de inversión y la solidez de sus gobiernos corporativos. “Estamos acostumbrados a vivir en crisis”, coinciden.

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