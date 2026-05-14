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Financial Times
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A menudo se da por sentado que los propietarios familiares, casi sin excepción, dirigen negocios a los que les va bien por hacer el bien. Sin embargo, la realidad es que las familias son tan variadas —y a menudo tan caóticas— como los propietarios de cualquier otra empresa; y, en ocasiones, incluso más.

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