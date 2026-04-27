La firma busca atraer más capital latinoamericano mediante ofertas de inversión. Foto: iStock.
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Zulema Ramirez Huancayo
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El mercado bursátil peruano vivió en 2025 un mayor dinamismo en términos de participación, reflejo de un renovado interés del público por invertir en el mercado de valores.

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