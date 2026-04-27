Las empresas que integran el índice MSCI Nuam Peru Select incrementaron su base total de accionistas en 22%, lo que significó la incorporación de 17,984 nuevos inversionistas, según información de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

A nivel sectorial, las compañías que registraron el mayor aumento en número de accionistas pertenecen a los sectores financiero, industrial y consumo, muestra de un mayor interés por parte del inversionista en estos segmentos.

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Uno de los principales motores ha sido el desempeño favorable de la plaza bursátil en los últimos años, los rendimientos obtenidos han servido como un incentivo para nuevos participantes que buscan alternativas de rentabilidad en un entorno aún desafiante, dijo Marco Contreras, head of Research de Kallpa SAB.

Para muchos inversionistas primerizos, apostar por compañías familiares en su día a día reduce la percepción de riesgo y facilita la toma de decisiones, agregó.

Según el ranking de nuam, empresas como Banco de Crédito del Perú, Ferreycorp, Minsur, InRetail, Alicorp y BBVA Perú lideran la captación de nuevos accionistas, impulsadas por su solidez, reconocimiento y atractivos dividendos.

Plataformas

Asimismo, este crecimiento ha estado impulsado, en parte, por el desarrollo de plataformas digitales que permiten el acceso directo al mercado, refieren especialistas de la bolsa local.

Estas han reducido costos de intermediación al prescindir de canales tradicionales de atención personalizada, facilitando la participación de inversionistas con distintos perfiles y tamaños de ticket.

Cinco Sociedades Agentes de Bolsa ofrecen este tipo de servicio actualmente: Credicorp Capital, Grupo Coril, Seminario SAB, Kallpa–Trii y Renta 4 SAB. (Foto: iStock)

Para Contreras, este tipo de herramientas ha eliminado barreras tradicionales y ha abierto la puerta a un público más amplio, que antes no participaba del mercado de valores.

Aunque no existe una cifra detallada sobre la distribución por edades, comentó, se estima que una proporción importante corresponde a personas menores de 40 años que utiliza los canales digitales, aunque no exclusivamente.

Cinco Sociedades Agentes de Bolsa ofrecen este tipo de servicio actualmente: Credicorp Capital, Grupo Coril, Seminario SAB, Kallpa–Trii y Renta 4 SAB.

Dividendos

Jorge Ramos, Chief Capital Markets & Investor Relationship Officer de FIBRA Prime, coincide en señalar que cada vez más inversionistas minoristas acceden a acciones para beneficiarse tanto del aumento en los precios como de la distribución de dividendos.

Muchas de estas compañías ofrecen dividendos que oscilan entre 7% y 12%, niveles competitivos que atraen a inversionistas en busca de ingresos periódicos, además de la valorización de sus acciones, sostuvo.

Este mix entre crecimiento y flujo constante resulta especialmente atractivo en un entorno donde las tasas de depósitos han disminuido, agregó.

Los especialistas coinciden en señalar que los accionistas se pueden beneficiar por partida doble, tanto de la revalorización de la acción como del pago de dividendos.

Perspectiva

De cara al 2026, las perspectivas siguen siendo favorables, mencionan los especialistas.

El alto precio de los metales impulsa al sector minero, mientras que el crecimiento económico y el aumento de la inversión privada generan un círculo virtuoso de empleo e ingresos, precisa Ramos. A ello se suma un esfuerzo más activo de la BVL y de las empresas por atraer nuevos participantes, añade.

Para Contreras, habría una continuidad en el ingreso de nuevos inversionistas, aunque con posibles episodios de cautela. “El reto será sostener el interés más allá de los ciclos positivos y evitar salidas masivas ante eventuales caídas por factores globales y locales”, expresó.

una base más amplia de inversionistas contribuye a una mayor profundidad y liquidez del mercado. Fuente: Andina

Base más amplia y mayor liquidez

El incremento en la base de accionistas también comienza a generar nuevas dinámicas en el mercado de capitales, enfatizan especialistas de la BVL.

Por un lado, las compañías contarían con una mayor participación en Junta de Accionistas, así como con una mayor exigencia en transparencia, calidad de la información divulgada y adopción de buenas prácticas.

Asimismo, una base más amplia de inversionistas contribuye a una mayor profundidad y liquidez del mercado, favoreciendo una formación de precios más dinámica.