Instrumentos como los bonos -en particular los emitidos por bancos- permiten acceder a rendimientos periódicos con un nivel de riesgo que puede ser gestionado en función de la calidad del emisor y la estructura del instrumento.

En este contexto, un reciente análisis de Renta 4 Research sobre bonos bancarios en América Latina identifica oportunidades atractivas en distintos mercados, con especial énfasis en Perú.

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A continuación, siete alternativas destacadas dentro del universo evaluado:

1. Bonos subordinados de Banco de Crédito del Perú (2035): Estos instrumentos destacan por ofrecer spreads atractivos respaldados por el banco con mejor perfil financiero de la región, según el estudio.

2. Bonos subordinados de Banco de Crédito del Perú (2037): Similar al tramo 2035, combinan una sólida posición financiera con una prima de rendimiento interesante para inversionistas de largo plazo.

3. Bono subordinado de Interbank (2035): Se posiciona como una alternativa atractiva dentro del mercado peruano, con una buena relación entre riesgo fundamental y retorno esperado.

BCP e Interbank. (Foto: Composición / El Comercio)

A nivel regional, el análisis también identifica oportunidades selectivas en otros sistemas bancarios:

4. Bonos de Itaú Unibanco (Brasil): Resaltan por su escala y diversificación, con valor relativo interesante dentro del segmento evaluado.

5. Bonos de Bradesco (Brasil): Ofrecen oportunidades en determinados tramos de la curva, apoyados en una sólida presencia en el mercado brasileño.

6. Bonos de Banco do Brasil (Brasil): Presentan alternativas atractivas, aunque con particularidades propias de su naturaleza estatal.

7. Bonos de Banco de Chile y BCI (Chile): En el mercado chileno, ciertos instrumentos destacan por su perfil financiero relativamente estable dentro de la región.

La deuda subordinada -frecuentemente percibida como más riesgosa- puede representar una oportunidad atractiva cuando está respaldada por entidades con fundamentos sólidos.

El reporte señala que Perú lidera en solidez bancaria dentro de la muestra analizada, gracias a una combinación de alta rentabilidad, bajos niveles de morosidad y coberturas superiores a las de otros países.

En ese marco, la deuda subordinada -frecuentemente percibida como más riesgosa- puede representar una oportunidad atractiva cuando está respaldada por entidades con fundamentos sólidos.

Así, más allá del nivel de rendimiento o del ruido político de corto plazo, el análisis subraya la importancia de evaluar integralmente los fundamentos de cada emisor.

Para los inversionistas, esto abre una ventana interesante para diversificar portafolios en renta fija latinoamericana, priorizando calidad crediticia y una adecuada, comenta la casa de bolsa.

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