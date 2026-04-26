Esto abre una ventana interesante para diversificar portafolios en renta fija latinoamericana.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La renta fija ha recuperado protagonismo dentro de los portafolios de inversión, especialmente en un entorno donde los inversionistas buscan estabilidad, generación de ingresos y diversificación frente a la volatilidad de la renta variable.

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