APM Terminals evalúa presentar este año una propuesta para extender la concesión del Muelle Norte hasta 2071, acompañada de inversiones adicionales por más de US$ 1,200 millones. (Foto: APM Terminal)
APM Terminals evalúa presentar este año una propuesta para extender la concesión del Muelle Norte hasta 2071, acompañada de inversiones adicionales por más de US$ 1,200 millones. (Foto: APM Terminal)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

El 26 de junio comenzará una de las intervenciones más complejas realizadas en el Muelle Norte del Callao desde que fue concesionado. Sin embargo, para APM Terminals, el desafío no termina en las obras que se ejecutarán durante los próximos cuatro años. Mientras pone en marcha una inversión de US$ 550 millones para modernizar parte de la infraestructura portuaria, la compañía ya trabaja en una propuesta que busca abrir la puerta a una nueva etapa de desarrollo para el principal terminal multipropósito del país.

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