Los puertos concesionados bajo la supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) movilizaron un total de 10 millones 536,262 toneladas métricas (TM) de carga durante el primer bimestre de 2026.

De este modo, el puerto del Callao se mantiene como el principal nodo logístico del país. El Nuevo Terminal de Contenedores-Zona Sur, administrado por DP World Callao, movilizó 3.5 millones de TM, seguido por el Terminal Norte Multipropósito, a cargo de APM Terminals Callao, con 3 millones de TM.

Por su parte, el Terminal Portuario de Matarani, concesionado a Terminal Internacional del Sur (Tisur), registró un movimiento de 1.4 millones de TM.

La carga contenerizada representó el 51.2% (5.4 millones de TM) del total nacional. Le siguieron el granel sólido con un 38.8% (4.1 millones de TM), la carga fraccionada con el 6.2% (653,077 TM), el granel líquido con el 3.2% (335,197 TM) y la carga rodante con el 0.7% (69,807 TM).

En el ámbito del tráfico de contenedores, los puertos supervisados alcanzaron los 592,802 TEU. El Nuevo Terminal de Contenedores-Zona Sur lideró este rubro con 337,076 TEU, seguido por el Terminal Norte Multipropósito con 171,147 TEU.

Situación de regiones

En regiones, destacaron el Terminal Portuario de Paita, administrado por Terminales Portuarios Euroandinos, con 57,758 TEU; el Terminal Portuario General San Martín (Pisco), concesionado a Terminal Portuario Paracas, con 24,640 TEU; y el Terminal Portuario de Matarani con 1,907 TEU. Asimismo, el Terminal Portuario de Salaverry y el Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma movilizaron 194 y 80 TEU, respectivamente.

En cuanto al tipo de servicio prestado en el manejo de contenedores, el embarque representó el 48.5%, la descarga el 46.8%, la reestiba el 4.4% y el cabotaje el 0.3%.

Durante el primer bimestre del presente año, se registró un tráfico total de 778 naves en los terminales concesionados. El mayor número de atenciones se realizó en el Terminal Norte Multipropósito del Callao (231 naves), seguido por el Nuevo Terminal de Contenedores-Zona Sur (148 naves) y el Terminal Portuario de Paita (108 naves).