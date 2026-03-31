Puerto de Chancay: más de la mitad de lo que moviliza es carga destinada a países de la región Foto: Andina/ Referencial.
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Elías García Olano
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El movimiento de carga a través de los puertos peruanos de uso público rompió récord, al superar los 4 millones de contenedores de 20 pies (TEU), y de los cuales el del Callao explicó el 81.2% del total atendido –con 3.3 millones de TEU-, según data de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

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