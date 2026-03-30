Las exportaciones mineras en enero sumaron US$ 7,216 millones, representando un crecimiento de 58%, respecto a igual mes del 2025 (US$ 4,560 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que, en enero último, las exportaciones de cobre ascendieron a US$ 3,397millones, lo que significó un aumento del 50.5% con relación a similar mes del 2025 (US$ 2,257 millones).

Por su parte, las exportaciones de oro sumaron US$ 2,687 millones, representando un aumento de 72.3% respecto a los US$ 1,560 millones registrados en enero del año pasado.

Cobre explica 47.1% de envíos

La SNMPE explicó que, en enero 2026, las exportaciones de cobre representaron el 47.1% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro 37.2%.

Asimismo, comentó que el crecimiento de las exportaciones mineras en el primer mes del presente año se explicó principalmente por el mayor valor de los envíos de cobre (US$ 1,140 millones más) y oro (US$ 1,128 millones más) con relación a enero del 2025.

Añadió que las exportaciones mineras representaron el 73% de las ventas del Perú al exterior.