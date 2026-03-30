Exportaciones de oro explicaron el 47.1% de los envíos mineros en enero 2026. Photographer: Lauren Petracca/Bloomberg
Exportaciones de oro explicaron el 47.1% de los envíos mineros en enero 2026. Photographer: Lauren Petracca/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las representando un crecimiento de 58%, respecto a igual mes del 2025 (US$ 4,560 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que, en enero último, las exportaciones de cobre ascendieron a US$ 3,397millones, lo que significó un aumento del 50.5% con relación a similar mes del 2025 (US$ 2,257 millones).

Por su parte, las exportaciones de oro sumaron US$ 2,687 millones, representando un aumento de 72.3% respecto a los US$ 1,560 millones registrados en enero del año pasado.

LEA TAMBIÉN: Oro y cobre van tras nuevo hito, pero Congreso golpearía a minería formal, ¿qué dice el BCRP?

Cobre explica 47.1% de envíos

La SNMPE explicó que, en enero 2026, las exportaciones de cobre representaron el 47.1% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro 37.2%.

Asimismo, comentó que el crecimiento de las exportaciones mineras en el primer mes del presente año se explicó (US$ 1,140 millones más) y oro (US$ 1,128 millones más) con relación a enero del 2025.

Añadió que las exportaciones mineras representaron el 73% de las ventas del Perú al exterior.

LEA TAMBIÉN: Buenaventura con luz verde para proyecto de cobre Trapiche por US$ 3,400 millones

TE PUEDE INTERESAR

EE.UU. trasladó US$ 100 millones en oro desde Venezuela con su minería “colapsada”
Silver X Mining acuerda compra de proyecto de oro y plata Pampas en Huancavelica
Oro y cobre van tras nuevo hito, pero Congreso golpearía a minería formal, ¿qué dice el BCRP?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.