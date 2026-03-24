La canadiense Silver X Mining Corp. firmó un acuerdo definitivo para adquirir el 100% del proyecto de oro y plata Pampas (Huancavelica), a un precio de US$ 1.7 millones en pagos escalonados en efectivo a lo largo de 24 meses, además de una regalía NSR (retorno neto de fundición) del 3% con la opción de recomprar el 1.5% por US$ 1.5 millones durante los primeros cuatro años posteriores al inicio de la producción.

Por medio de la transacción, la minera norteamericana asegura el control de un proyecto epitermal de aproximadamente 7,712.5 hectáreas que alberga múltiples vetas de oro y plata de baja sulfuración, con resultados históricos y de validación, incluyendo valores de muestras de roca y de canal de hasta 85.9 g/t de oro y 1,065 g/t de plata.

El proyecto representa un activo de exploración de metales preciosos potencialmente importante dentro del cinturón polimetálico de los andes centrales.

Así, este yacimiento fortalece la base de activos de Silver X en el centro de Perú y complementa al proyecto Nueva Recuperada, también de propiedad de la compañía en Huancavelica. La estrategia de la companía apunta a operaciones de producción, activos de exploración de alta ley y capacidad de procesamiento regional a largo plazo.

Fortalece activos en Huancavelica

El CEO de Silver X Mining Corp, José M. García, señaló que el proyecto Pampas es particularmente el tipo de activo que desea incorporar a la cartera de la empresa, considerando su alta ley, escala de distrito y ubicación en el mismo cinturón minero donde ya operan.

“Lo que hace que Pampas sea particularmente notable es la combinación de altas leyes históricas y un sistema que nunca ha sido perforado sistemáticamente. Con valores que alcanzan los 85 gramos por tonelada de oro y más de 1,000 gramos por tonelada de plata, Pampas demuestra claramente la solidez del sistema mineralizador y el potencial para albergar zonas de mayor ley”, refirió

García reiteró que la adquisición fortalece la base de activos en Perú y complementa la actividad productiva en Nueva Recuperada. “Con la producción ya en marcha en Nueva Recuperada y las nuevas oportunidades de exploración a escala de distrito que surgen en Pampas, creemos que estamos construyendo una plataforma capaz de generar crecimiento y descubrimiento a largo plazo”, añadió.

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