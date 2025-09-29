Silver X Mining Corp. anunció el cierre de dos colocaciones privadas que suman US$15.7 millones en ingresos brutos, operación que permitirá fortalecer su liquidez y financiar la exploración de su proyecto minero Nueva Recuperada, en el departamento de Huancavelica, Perú.

La operación incluyó una oferta intermediada de US$11.7 millones y una no intermediada por US$4 millones, con unidades colocadas a un precio equivalente a US$0.36 cada una. En total se emitieron 43 millones de unidades, cada una compuesta por una acción ordinaria y media opción de compra de acción (“warrant”).

Los warrants completos podrán ejercerse hasta septiembre de 2028 a un precio de US$0.51. Como contraprestación, los suscriptores recibieron comisiones por US$0.9 millones y 2.5 millones de warrants de corredores.

Silver X espera producir 6 millones de onzas equivalentes de plata anuales en el Perú. (Foto: referencial).

DESTINO DE LOS FONDOS

Según Silver X Mining Corp., los ingresos obtenidos en las colocaciones se utilizarán para gastos de capital y programas de exploración en la unidad minera Nueva Recuperada, además de cubrir capital de trabajo y fines corporativos.

La finalización de las ofertas está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSXV). Asimismo, los valores emitidos están sujetos a un período de retención legal hasta enero de 2026, conforme a la legislación bursátil canadiense.

“Estamos encantados con la fuerza de la demanda de los inversores que llevó no a una, sino a dos ampliaciones de este C21.5 millones (US$15.7) de financiamiento. Este es un momento crucial en la trayectoria de la compañía, y agradecemos a todos nuestros accionistas por su continuo apoyo al compartir nuestra visión de construir el próximo proyecto de plata a escala distrital en Perú”, señaló José García, presidente y CEO de Silver X.

Silver X cerró colocaciones privadas por US$15.7 millones para fortalecer liquidez y avanzar en exploración en Huancavelica. (Foto: GEC).

PLAN DE EXPANSIÓN EN NUEVA RECUPERADA

Silver X es una minera de origen canadiense con operaciones en el Perú. Su proyecto Nueva Recuperada abarca 20,795 hectáreas y más de 200 objetivos de exploración. La compañía espera alcanzar una producción de alrededor de 6 millones de onzas equivalentes de plata anuales, lo que representa unas 186.6 toneladas métricas hacia 2029.

Para sostener esa meta, Silver X Mining prevé operar dos plantas de procesamiento en Nueva Recuperada. La unidad de Tangana contará con una nueva planta de 1,500 toneladas por día (tpd), mientras que la mina Plata utilizará la actual planta de Recuperada —con capacidad de 720 tpd— que será ampliada hasta 1,500 tpd.

Según la compañía, la producción en Plata podría iniciarse el próximo año, lo que permitiría duplicar la capacidad instalada y respaldar el crecimiento proyectado en la zona.

