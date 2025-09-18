Komatsu- Mitsui Maquinarias Perú se enfoca en inversiones dentro de sus instalaciones operativas. (Foto: Difusión)
Komatsu- Mitsui Maquinarias Perú se enfoca en inversiones dentro de sus instalaciones operativas. (Foto: Difusión)
Mayumi García
En los primeros ocho meses del año, Komatsu- Mitsui Maquinarias Perú (KMMP) cumplió con las metas trazadas dentro de su plan de crecimiento, siendo que la compañía acumula un aumento en ventas de alrededor de 10% en relación a similar periodo del 2024. Así, a modo de seguir afianzado las transacciones y el eficiente desempeño de la operación, la firma se ha embarcado en una serie de inversiones que no solo tienen como foco sus activos en Lima, sino también la zona sur del país.

