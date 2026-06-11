Froneri es uno de los gigantes mundiales de los helados; fue fundada en 2016 como joint venture entre Nestlé (50%) y PAI Partners (50%). (Foto: GEC)
Froneri es uno de los gigantes mundiales de los helados; fue fundada en 2016 como joint venture entre Nestlé (50%) y PAI Partners (50%). (Foto: GEC)
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Edgar Velito
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Mientras Nestlé guarda silencio sobre el futuro de D’Onofrio, Froneri —el gigante mundial de helados al que la suiza le está vendiendo su negocio global de la categoría— acaba de dar su primer paso formal en territorio peruano. En el mundo de los negocios, este tipo de movimientos hablan más que cualquier comunicado oficial. La pregunta es inevitable: ¿está D’Onofrio a punto de cambiar de manos?

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