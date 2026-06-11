Recientemente, Gestión pudo conocer que Froneri inició el proceso de inscripción de la denominación y logotipo de “Froneri” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En detalle, la multinacional con sede en Reino Unido inscribió la marca en la categoría 30, que corresponde a productos como helados cremosos, helado de leche, helado vegano, helados y sorbetes a base de yogur, helados saborizados con chocolate y bebidas de helado.

Si bien hasta ahora no hay información vinculada a un posible ingreso al Perú, la solicitud podría indicar que la empresa quiere evitar que otras compañías usen sus signos distintivos o, tal vez, estaría preparando su ingreso al mercado peruano a mediano o largo plazo. Pero, ¿de quién se trata?

Froneri se asoma a Perú, ¿Qué pasará con D’Onofrio?

Froneri es uno de los gigantes mundiales de los helados; fue fundada en 2016 como joint venture entre Nestlé (50%) y PAI Partners (50%), firma de capital privado francesa propietaria de R&R Ice Cream. Ya en 2019, Froneri adquirió la división estadounidense de helados de Nestlé por US$4,000 millones.

La multinacional es la segunda empresa de helados más grande del mundo y la número uno en producción de marca propia (private label) a nivel global.

Actualmente, opera en 23 países con aproximadamente 15,000 empleados y factura aproximadamente US$ 5,790 millones. Su portafolio incluye marcas reconocidas mundialmente como Cadbury, Oreo, Milka, Maxibon, Toblerone y Dreyer’s, además de sus propias marcas como Nuii.

En febrero de este año, Nestlé anunció negociaciones avanzadas para vender su negocio de helados a Froneri, con el objetivo de enfocarse en sus negocios de café, cuidado de mascotas, nutrición y snacks. La operación involucra principalmente marcas como Häagen-Dazs y Drumstick, valoradas en cerca de US$ 1,300 millones.

La transición comenzará en 2027 y se estima que durará entre 12 y 18 meses a nivel global, aunque Nestlé seguirá formando parte de la empresa conjunta. El CEO de Nestlé calificó sus seis marcas de helados como una “distracción” del resto de su portafolio, señalando que no tienen escala global suficiente.

Respecto a Perú, Nestlé no se pronunció directamente sobre el futuro de D’Onofrio, la emblemática marca fundada en 1897 por el italiano Pedro D’Onofrio y adquirida por Nestlé en 1997. La compañía solo indicó que se encuentra “evaluando detalles y próximos pasos” en el país, prometiendo informar “de manera oportuna y con transparencia” más adelante.

Sin embargo, un movimiento silencioso podría estar anticipando el desenlace: si Froneri ha solicitado el registro de su marca ante Indecopi, ello no sería un trámite menor. Y es que registrar una marca en Perú implica una decisión deliberada de proteger un activo comercial en el país, señal inequívoca de que la empresa planea operar de manera directa.

En ese escenario, la “evaluación de detalles” de Nestlé ya tendría dirección definida: el negocio de helados en Perú, incluyendo D’Onofrio, pasaría al paraguas de Froneri, en línea con la transición global anunciada para 2027.

La empresa británica no es la única que ha solicitado el registro de su marca, también otros del segmento hotelero y alimentos, ya lo han hecho el 20, 21 y 22 de mayo de este año, ¿Cuáles son?

Hoteles de lujo de Decameron apuntan al mercado peruano

Dentro del segmento hotelero, el Indecopi recibió la intención de Hoteles Decameron Colombia S.A.S, para registrar la denominación y logotipo de “Grand Decameron” en la clase 43, que comprende servicios de restauración (alimentación), bares, así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el hospedaje y hostales.

La cadena hotelera Decameron, especializada en alojamiento turístico bajo el modelo “todo incluido”, administra hoteles, servicios de entretenimiento y operaciones vinculadas al turismo en América Latina.

En 1987 abrió su primer hotel en Cartagena y hoy tiene presencia en más de 16 países y más de 45 hoteles. Actualmente pertenece al Grupo Santo Domingo, uno de los mayores conglomerados empresariales de Colombia.

Grand Decameron es la marca premium de la cadena Decameron, enfocada en el segmento de lujo bajo el formato “all inclusive”. La propuesta apunta a viajeros que buscan una experiencia más exclusiva, con instalaciones de mayor categoría y servicios diferenciados frente a los hoteles tradicionales de la cadena.

La marca actualmente solo tiene presencia confirmada en Colombia, México (Riviera Nayarit y Los Cabos) y Panamá.

Aunque la línea de lujo de la cadena hotelera aún no tiene presencia en Perú, esta solicitud de registro de marca evidenciaría un posible interés por ingresar al mercado peruano.

En Perú, Decameron opera tres hoteles: Decameron El Pueblo, en Santa Clara (Lima); Royal Decameron Punta Sal, en Tumbes; y Radisson Hotel Decapolis Miraflores, en Lima. Su portafolio combina resorts todo incluido y hoteles urbanos orientados al turismo corporativo y vacacional.

Gigante de alimentos de EE.UU fija al Perú en su radar

En el segmento de alimentos, la estadounidense Bongards’ Creameries ha solicitado el registro de la denominación y logotipo de “Bongards Premium Whey Est 1908” en la categoría 01, que comprende aditivos alimentarios para la fabricación de alimentos; la 05, suplementos de proteínas de suero; y la 29, suero de leche seco.

Bongards’ Creameries es una cooperativa láctea integrada verticalmente, de propiedad de agricultores, fundada en 1908 en Minnesota (EE.UU.), que produce y comercializa cientos de millones de libras de queso natural, queso procesado y suero de leche al año.

Hoy en día, la empresa tiene una de las plantas de fabricación de queso más grandes del mundo. Por ejemplo, opera plantas en Minnesota (Bongards y Perham) y en Humboldt, Tennessee. En su momento llegó a obtener el título de “la planta de queso más grande del mundo bajo un solo techo”, procesando dos millones de libras de leche por día.

Actualmente, ofrece quesos naturales, procesados, crema y productos de suero de leche, atendiendo a clientes de foodservice, deli retail y procesamiento de alimentos. Sus productos son usados por grandes franquicias como McDonald’s, Panera, Burger King y Sonic, siendo el foodservice el 99% de sus ventas, con una presencia retail principalmente en Minnesota, Wisconsin e Iowa.

Empresa de smart home buscaría ingresar a Perú

Dentro del segmento de tecnología, la empresa Casabot Holdings Limited, solicitó el registro de la denominación de “Casabot″ en la categoría 09, que corresponde a centros de automatización del hogar, centros para hogares inteligentes; la 42, plataforma como servicio y servicios de asistencia de tecnologías de la información (TI).

CASABOT Holdings Limited es una empresa de automatización del hogar e inteligencia artificial, fundada en los Emiratos Árabes Unidos con raíces suizas.

Su propuesta busca redefinir cómo las personas experimentan e interactúan con sus espacios, ofreciendo automatización del hogar y edificios como la “quinta utilidad”, tan esencial como la electricidad, el agua, internet o la televisión.

En el centro de su solución está BOTty, un mayordomo digital impulsado por IA que corre localmente en gateways de computación en el borde (edge computing) propios. BOTty unifica más de 3,000 dispositivos de terceros y los principales protocolos en un único ecosistema inteligente.

Dato.

Solo el 20, 21 y 22 de mayo de 2026, Indecopi publicó 497 solicitudes en el segmento de productos, entre ellas destacan el gigante de helados Froneri, Casabot, Bongards’ Creameries y Hoteles Decameron.