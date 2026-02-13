Con la incorporación de Saputo Argentina —uno de los principales actores del sector en ese país, con marcas consolidadas y una red de alcance nacional—, Gloria Foods da un paso clave en su expansión en el negocio lácteo en América Latina.

Gloria Foods apuesta por el líder lácteo de Argentina: el peso de Saputo en el mercado

Saputo Argentina, que opera principalmente a través de Molfino Hermanos S.A., es uno de los actores más relevantes de la industria láctea de ese país y el principal procesador de leche por volumen. Controlada por la canadiense Saputo Inc. desde 2003, la compañía recibe alrededor de 3.6 millones de litros diarios y concentra cerca del 12.5% del procesamiento industrial de leche en Argentina, según el ranking del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), lo que la posiciona como líder del sector.

El portafolio de la compañía incluye marcas reconocidas como La Paulina —con más de un siglo de trayectoria en el mercado de quesos—, además de Ricrem y Molfino.

Asimismo, cuenta con una amplia base industrial y una red de abastecimiento de alcance nacional, sustentada en sus plantas ubicadas en Rafaela (Santa Fe) y Tío Pujio (Córdoba), dos de las principales cuencas lecheras de Argentina, según la página web de Saputo. En estas operaciones, produce una productos que abarcan quesos blandos, semiduros y duros, mozzarella y quesos especiales, así como crema, manteca y otros derivados.

De igual manera, desarrolla una línea de ingredientes lácteos industriales, entre, ellos leche en polvo, caseína y proteínas de suero, destinados tanto al consumo final como a la industria alimentaria.

La adquisición de Saputo Argentina permitiría a Gloria Foods tomar una importante participación en el procesamiento lácteo argentino. (Foto: Saputo).

La red exportadora de Saputo: ¿qué alcance internacional sumaría Gloria Foods tras la compra?

El negocio de Saputo Argentina tiene también un marcado perfil exportador. La compañía comercializa productos en más de 30 países y ha construido presencia en mercados de América Latina, Estados Unidos, África y Medio Oriente, con los quesos —especialmente mozzarella— como uno de sus principales productos de salida, de acuerdo con el sitio oficial de Saputo.

Dentro de esa red, Brasil se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones lácteas argentinas, según información del sector publicada por La Nación. En el caso de Saputo Argentina, la operación anunciada incluye su oficina comercial en Brasil, un indicio del peso estratégico de ese mercado para su negocio externo. La escala de la demanda y la cercanía geográfica han convertido a ese país en un eje central para los envíos de quesos y otros derivados.

Este alcance internacional, junto con su escala industrial y cobertura nacional, explica el peso estratégico de la operación: con la adquisición del 80% de la empresa, Gloria Foods pasaría a tener exposición a un negocio que representa alrededor del 12.5% del procesamiento lácteo argentino —cerca de una décima parte del mercado en términos económicos— y a una plataforma exportadora ya posicionada en el principal mercado importador de lácteos de la región.

La adquisición de Saputo Argentina permitiría diversificar el perfil exportador de Gloria Foods hacia quesos y derivados industriales. (Foto: Saputo).

¿Grupo Gloria ya tenía presencia en Argentina?

El Grupo Gloria ya tenía presencia productiva en Argentina antes del referido acuerdo de compra de Saputo. El grupo peruano ingresó a ese país en 2006 con la adquisición de Corlasa S.A. (Compañía Regional de Lácteos Argentina), una empresa industrial ubicada en Esperanza (Santa Fe). En esa ubicación, produce mozzarella, leche en polvo, manteca y grasa anhidra, con una capacidad superior a 690,000 litros diarios y exportaciones a más de 60 países, aunque con una escala menor frente a los principales actores del mercado local.

La incorporación de Saputo Argentina supone un salto de escala para el Grupo Gloria. Mientras Corlasa opera en el segmento industrial y exportador, Saputo procesa entre 3.5 y 3.6 millones de litros diarios y concentra cerca del 12.5% del procesamiento lácteo del país, con marcas de consumo masivo y distribución nacional.

De acuerdo con información de la compañía peruana, Gloria exporta a cerca de 40 países, principalmente, en América Latina, el Caribe, África y Medio Oriente. Su oferta internacional se concentra en productos de larga vida, liderados por la leche evaporada, además de leche en polvo y otros derivados, y representa alrededor del 10% de sus ventas.