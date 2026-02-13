Gloria Foods busca expandir su presencia en mercado lácteo de América Latina con compra de 80% de Saputo Argentina, especializada en producción de quesos.
Gloria Foods busca expandir su presencia en mercado lácteo de América Latina con compra de 80% de Saputo Argentina, especializada en producción de quesos.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

Gloria Foods -plataforma regional de alimentos del Grupo Gloria- anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 80% de la compañía láctea argentina Molfino Hermanos S.A., operada por la canadiense Saputo Inc., en una operación valorizada en aproximadamente US$ 500 millones. La transacción, que también incluye la oficina comercial de la empresa en Brasil, se encuentra sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes. ¿Cómo crecerá la operación del holding peruano en Argentina y qué oportunidades tomará de cara a mercados internacionales?

TE PUEDE INTERESAR

Aprueban normas técnicas sobre productos lácteos, maca y conservas
MEF actualiza tablas aduaneras para importación de maíz, azúcar y lácteos
Por COP28, seis gigantes lácteos prometen revelar su huella de metano, peor que el CO2

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.