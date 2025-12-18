El Minem otorgó a Illapu Energy (Grupo Gloria) una concesión temporal para evaluar la viabilidad del proyecto “Parque Eólico Don Jorge V”. Foto: Andina.
El Minem otorgó a Illapu Energy (Grupo Gloria) una concesión temporal para evaluar la viabilidad del proyecto “Parque Eólico Don Jorge V”. Foto: Andina.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El mantiene un ritmo sostenido de expansión, combinando adquisiciones con grandes proyectos de desarrollo de cara al 2026. En la víspera, se conoció que el . A ese anuncio, se suma ahora la obtención de una concesión otorgada por el Estado para estudios de un parque eólico. ¿De qué se trata?

En concreto, mediante una resolución ministerial publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, el otorgó una concesión temporal a la empresa Illapu Energy, controlad por el Grupo Gloria, para la ejecución de los estudios de factibilidad del proyecto “Parque Eólico Don Jorge V”.

La iniciativa contempla una capacidad instalada estimada de 64.8 megavatios (MW). La medida autoriza a la empresa a desarrollar dichos estudios por un plazo de 24 meses (dos años), contados desde la publicación de la norma. Lo que implica que esta autorización vence el 5 de diciembre de 2027.

De acuerdo con la resolución, los estudios se llevarán a cabo en los distritos de Saña, Reque y Tumán, ubicados en la provincia de Chiclayo (Lambayeque). El Minem precisó que la solicitud presentada por Illapu Energy cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas, su reglamento y el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del sector.

Actualmente, Illapu Energy opera la central térmica Planta Huachipa, con una capacidad de 13.6 MW (San Juan de Lurigancho), la cual abastece las operaciones industriales lecheras del Grupo Gloria. El excedente de energía eléctrica es inyectado al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

En Arequipa, el Grupo Gloria puso en marcha una planta fotovoltaica para abastecer a Cementos Yura. (Foto: AFP).
En Arequipa, el Grupo Gloria puso en marcha una planta fotovoltaica para abastecer a Cementos Yura. (Foto: AFP).

Planta solar en Arequipa

El Grupo Gloria también ha desarrollado proyectos de energía renovable en el sur del Perú. En detalle, en junio de este año, inauguró una planta de energía solar en Arequipa, destinada a abastecer las operaciones de. Esta planta fotovoltaica, que demandó una inversión de US$ 23.5 millones, permitirá reducir el consumo de energía de otras fuentes en esta compañía.

La planta de Arequipa cubre actualmente alrededor del 30% del consumo energético de la cementera y se proyecta que esta participación se eleve hasta el 50% hacia 2030.

