El fenómeno climático de El Niño ya se encuentra presente en el Pacífico tropical y podría evolucionar hacia una fase de intensidad “muy fuerte” y de larga duración , según informó este jueves la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

La entidad estadounidense emitió una alerta oficial tras confirmar la formación del evento y proyectó que este pasará de una intensidad moderada a fuerte durante el otoño boreal. Además, estimó en 63% la probabilidad de que la temperatura superficial del mar supere en más de 2 grados Celsius los niveles habituales en la zona de influencia del fenómeno.

La NOAA considera que El Niño se ha establecido cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial se mantienen al menos 0.5 grados Celsius por encima del promedio durante varios meses consecutivos.

Este fenómeno se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico y por cambios en los patrones atmosféricos, incluyendo un fortalecimiento de los vientos del oeste, lo que altera las condiciones climáticas en diversas regiones del mundo.

En Estados Unidos, la agencia prevé que El Niño favorezca un invierno más cálido y seco de lo habitual en algunas zonas, aunque también podría incrementar la ocurrencia de tormentas en el sur del país.

Asimismo, los cambios atmosféricos asociados al fenómeno elevan la probabilidad de formación de ciclones tropicales en el Pacífico, mientras que reducen las condiciones favorables para el desarrollo de huracanes en el Atlántico.

La agencia meteorológica de Estados Unidos prevé que El Niño se fortalezca en los próximos meses y genere impactos en el clima y los ecosistemas marinos. Foto: EFE.

Impacto en la temporada climática

La NOAA recordó que en mayo proyectó una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio histórico, con 14 ciclones con nombre, incluidos seis huracanes. En contraste, anticipó una actividad ciclónica superior a la media en el Pacífico, con entre 15 y 22 tormentas con nombre.

La entidad también advirtió sobre un mayor riesgo de inundaciones costeras asociadas al oleaje, especialmente en la costa oeste estadounidense. Además, señaló posibles alteraciones en la migración de especies marinas y una mayor proliferación de algas nocivas.

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La confirmación de El Niño coincide con la llegada de la primera ola de calor del verano en Estados Unidos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, amplias zonas del país registrarán temperaturas superiores al promedio, con máximas que podrían superar los 37 °C.

Previamente, la NOAA ya había advertido que la sequía que afecta a más de la mitad del territorio estadounidense continuaría durante la primavera, acompañada de temperaturas superiores a los registros históricos en gran parte del país.

Con información de EFE.