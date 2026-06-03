La campaña otoño-invierno representa alrededor del 45% de las ventas anuales de Gamarra, por lo que las temperaturas más cálidas generan preocupación entre empresarios y confeccionistas. (Foto: Archivo GEC)
La campaña otoño-invierno representa alrededor del 45% de las ventas anuales de Gamarra, por lo que las temperaturas más cálidas generan preocupación entre empresarios y confeccionistas. (Foto: Archivo GEC)
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Eduardo Sotelo
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Después de varios años intentando recuperar el terreno perdido, Gamarra vuelve a enfrentar un desafío que escapa al control de empresarios y confeccionistas. El principal emporio textil del país llega a su campaña comercial más importante del año en medio de señales de desaceleración de la demanda, mientras un invierno menos intenso de lo esperado y la incertidumbre electoral añaden nuevas dosis de cautela a consumidores y comerciantes. La pregunta es si estos factores terminarán frenando una recuperación que recién comenzaba a mostrar señales de avance.

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