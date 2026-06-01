Las mypes tienen mayor presencia en la agroindustria, minería, metalmecánica, químico, confecciones. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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Reactiva Perú, un programa pensado para mitigar el efecto de la pandemia, dejó una lección: en tiempos de crisis, un crédito respaldado por el Estado es capaz de sostener al empleo y a la actividad económica. Detrás de la dinámica, además, quedó otro mensaje: estas iniciativas solo funcionan si los compromisos se cumplen.

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