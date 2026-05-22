Mypes piden que el Congreso sea el único que modifique el ISC. Foto: El Comercio
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Daniel Seclen Parraguez
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Se abre un nuevo frente de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo, esta vez en el campo tributario. El pleno del Congreso tiene en agenda un dictamen, elaborado en base al proyecto de Ley 536/2021-CR, el cual busca excluir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la facultad de modificar las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) vía decretos. En adelante, los cambios al ISC solo podrían realizarse mediante nuevas leyes aprobadas en el Congreso, señala la iniciativa legislativa.

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