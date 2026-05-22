Se trata del llamado “Puerto Seco del Sur” o de San Román, nombre de la localidad en Puno donde se desarrollaría en un terreno de 52 hectáreas (ha) que le pertenece a la municipalidad provincial del mismo nombre. Y, según pudo conocer Gestión, podría adjudicarse, en el mejor de los casos, este mismo año.

El terminal seguiría el mismo modelo de promoción que se utilizó para adjudicar el Parque Industrial de Ancón (PIA), tras más de una década en búsqueda de un inversionista. Esto quiere decir que se impulsa como un Proyecto en Activos (PA).

Objetivo en menos de un año

En noviembre del año pasado se anunció, pero en febrero se hizo realidad. Ese mes, la agencia firmó un convenio con la Municipalidad Provincial de San Román para desarrollar el llamado Puerto Seco del Sur.

Con la firma, según comentó Carla Carrera, coordinadora del proyecto en ProInversión en el canal de YouTube oficial de la agencia, su expectativa es adjudicarlo a finales de este año, ya que se promoverá bajo PA.

“El mecanismo es mucho más flexible (que una Asociación Público-Privada) y esperamos, esa es la meta, adjudicarlo este año por las facilidades que trae”, dijo allí.

Consultados directamente por este plazo, ProInversión aclaró a Gestión que, en realidad, manejan una especie de rango temporal para su adjudicación. Realizarán los esfuerzos necesarios para adjudicarlo, a más tardar, durante el primer trimestre de 2027. Con el convenio enc urso, se encuentran en pleno proceso de desarrollo de los estudios pertinentes. Por ahora no hay una inversión estimada mínima.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión (lado derecho), junto al gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco; y el alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez. Foto: ProInversión.

En diálogo con Gestión, Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, sostuvo además que ello dependerá de si logran, antes de que acabe el 2026, recibir una propuesta concreta de interés de algún operador logístico o portuario para ser el operador del Puerto Seco del Sur.

“Hemos visto que hay una gran oportunidad y potencial allí. Tenemos la expectativa de que, en el transcurso del año, un importante grupo operador presente su iniciativa privada para desarrollarlo”, comentó.

Al respecto, Jaime Li, líder del Área de Promoción de Inversiones Público- Privadas de TYTL Abogados, consideró sensatos los plazos fijados por ProInversión. Aclaró que el Estado puede avanzar los estudios para “facilitar” el trabajo posterior del operador que apueste por el proyecto.

“Un PA busca generar valor comercial en un activo del Estado y este último no asume ningún riesgo. Yo veo factible (su adjudicación), en la medida de que hayan hecho un correcto estudio de mercado y que sea una ubicación viable”, remarcó.

Un punto de encuentro

El objetivo principal del Puerto Seco de San Román es ser el punto de concentración de la carga que ingrese por el sur del Perú.

En concreto, según Carrera, se busca que allí recale gran parte del comercio que ingresa por la frontera con Bolivia, en Desaguadero; pero sobre todo de las regiones de Acre y Rondonia, en Brasil, que son “altamente productivas” y por donde podría ingresar soja y carne al país.

La visión de ProInversión con el proyecto es aprovechar el eje logístico ya existente en el sur para derivar esa carga hacia la costa peruana. Ello implicaría un traslado hacia puertos como Matarani, pero también el futuro puerto de Corío, Callao y, como no, Chancay.

“Ya está conectado. Están las IIRSA también, con quienes ya estamos coordinando. Ya se intentó un piloto con un envío de carne de cerdo desde Brasil, hizo todo el recorrido hasta Matarani, en un barco arribó a Chancay y de allí ya va al Asia”, describió también Del Carpio.

El puerto de Chancay se conecta con el exterior, pero aún busca conectarse con su propio país. (Foto: cortesía del Cechap)

Y una ventaja logística que brindaría el Puerto Seco del Sur es que, aparte de los servicios clásicos de un terminal de este clase, sumado a un esquema de trazabilidad de la carga en tiempo real, también contaría con Aduanas.

“Esto significa que entra y sale mercadería, se revisa y distribuye. También funcionarán servicios aduaneros. Es una extensión de un puerto marítimo que se traslada al interior para facilitar el comercio, eso reducirá costos logísticos”, destacó Carrera para ProInversión cuando se firmó el convenio para impulsar el proyecto.

La funcionaria también resaltó, de cara a la aparición del operador privado, que no se trata de un proyecto aislado.

Tanto el Gobierno Regional de Puno, como la Municipalidad Provincial de San Román han avanzado con los servicios necesarios para el puerto en su terreno. Esto implica que tenga conexión de gas natural, agua y luz, aparte de una conexión ferroviaria.

Modelo “similar” al Parque Industrial de Ancón

Esa conectividad y conexión con servicios básicos es lo que frenó, por años, la adjudicación del PIA, hecho que finalmente se dio el 15 de diciembre del año pasado. El PIA, clave para el eje Chancay-Callao, es considerado el primer “puerto seco” del Perú.

Y según Carrera, el proyecto en San Román, tomará esta experiencia para hacerse realidad. “Estamos siguiendo el modelo que usamos para el PIA, a nivel de distribución de riesgos, que los asumirá el privado”, refirió.

Al respecto, Li recordó que el problema que tuvo el PIA fue más una cuestión de falta de condiciones para la inversión que otros aspectos de estructuración. El Puerto Seco del Sur, en esa línea, tendría una ventaja promocional.

El PIA tardó más de una década en adjudicarse bajo la misma modalidad que se usará para el Parque Seco del Sur: Proyectos en Activos. (Foto: Produce).

“La falla del PIA fue la viabilidad comercial. Dependía íntegramente de que las industrias quieran instalarse allí, a diferencia de un puerto seco como este que se promueve, donde se dependerá del flujo comercial que pase por allí. Por eso que se consoliden las rutas comerciales será clave”, explicó.

Vale recordar que el PIA proyecta la instalación de más 230 empresas de diversos sectores y se desarrollará en un terreno del Estado de más de 1,300 ha, mucho más grande que el destinado al Puerto Seco de San Román: 52 ha.