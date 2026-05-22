El objetivo principal del Puerto Seco de San Román es ser el punto de concentración de la carga que ingrese por el sur del Perú. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Un proyecto portuario más en lista de ProInversión podría sumar esfuerzos para consolidar la categoría de Perú como hub logístico regional. Pero este no es igual al resto.

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