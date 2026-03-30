ProInversión suscribió el contrato para la ejecución del Parque Industrial de Ancón (PIA), un proyecto de larga data en el Perú. La iniciativa, adjudicada a la empresa Junefield (Holdings) Limited, contempla una inversión superior a los US$ 1,200 millones y marca el inicio de la fase de implementación.

El Parque Industrial de Ancón se desarrollará sobre un área de más de 1,300 hectáreas, con un diseño enfocado en ordenar el crecimiento industrial mediante espacios especializados para producción, innovación y servicios logísticos.

El proyecto permitirá la instalación de más de 230 empresas de distintos sectores, consolidando un ecosistema empresarial que busca potenciar la actividad industrial en Lima Norte.

¿Cuáles son las últimas noticias sobre el Proyecto Parque Industrial de Ancón? (Foto: Produce)

Uno de los principales impactos proyectados es la generación de aproximadamente 120,000 empleos, entre directos e indirectos, lo que posiciona al proyecto como un eje relevante para la reactivación económica y la expansión del mercado laboral.

En esa línea, desde el Poder Ejecutivo se ha destacado que el desarrollo del parque industrial contribuirá a fortalecer la producción nacional y a generar nuevas oportunidades para las empresas.

El proyecto ha sido concebido como el primer “puerto seco” del país, lo que implica una infraestructura logística que facilitará el transporte y distribución de mercancías. Su ubicación permitirá la conexión con el aeropuerto internacional, los puertos del Callao y Chancay, así como con la red vial nacional, con el objetivo de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad empresarial.

Con la firma del contrato, el proyecto ingresa a una etapa inicial que comprende el desarrollo de estudios técnicos y la elaboración del plan de inversiones, un proceso clave para asegurar un crecimiento ordenado y sostenible.

Desde ProInversión se ha señalado que este tipo de iniciativas forma parte de una cartera orientada a destrabar proyectos y generar resultados concretos en sectores estratégicos.

El Parque Industrial de Ancón se perfila, espera ProInversión, como un motor de desarrollo para las próximas décadas, con potencial para transformar la dinámica productiva de Lima Norte y consolidar al Perú como un nodo logístico e industrial en la región.