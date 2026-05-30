“En el Perú casi el 70% de las víctimas de estafas de ofertas laborales han sido a través de publicaciones digitales; esta es una data de Promsex del 2025. Y el Ministerio del Interior reporta que el 93% de ofertas falsas relacionadas a casos de trata de personas, se dan vía publicaciones en redes sociales”, indica Wendy Ledesma, abogada y docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

Frente a este escenario, se mencionan algunas alertas para identificar ofertas de trabajo falsas y evitar estafas:

-Si la oferta de sueldo es muy por encima del mercado. Este es el primer indicador a tener en cuenta. “Una oferta demasiado buena no necesariamente va a garantizar que sea una oferta verdadera”, subraya Wendy Ledesma.

Ofertas con remuneraciones muy altas son una alerta de estafas laborales. Foto: Andina

-Si no se verifica que el ofertante forme parte de la supuesta compañía empleadora. Lo primero que se debe hacer al recibir una oferta de empleo es buscar conocer quién es la persona contratante y si este realmente actúa en representación de una empresa formal, refirió el abogado laboralista Juan Valera.

“Hay personas que se hacen pasar por empresas a nivel local o del extranjero y prometen una oportunidad de trabajo, pero esto viene a veces amarrado a un pago de cursos, habilitaciones o certificados y al final uno se ve estafado pues pagas y al final no era real. Y luego ves a las empresas emitiendo comunicados indicando que no caigan en estafas, pues hay canales oficiales de cada empresa”, subrayó Valera.

Por su parte Wendy Ledesma recomienda revisar en fuentes como Google o páginas web oficiales los nombres de la empresa y de la persona que hace la oferta laboral. “Esto para verificar que realmente existen. Además tenemos el deber de verificar que la empresa a la que se postula es seria y no emocionarme con una expectativa laboral de altas ganancias que terminan siendo un fraude”, remarcó.

-Si te piden dinero en alguna fase del proceso de postulación. Esta alerta crece cuando requieren hacer el depósito a una cuenta personal o de una billetera electrónica, y no en la cuenta de la propia empresa, indicó Wendy Ledesma.

Juan Valera coincidió en que el requerimiento de dinero para postular es uno de los principales indicios de encontrarnos frente a una estafa laboral.

Asimismo, Valera menciona otras señales de encontrarnos frente a una estafa laboral:

-Si el contrato a firmar no coincide con lo que verbalmente se ofreció o con la oferta de trabajo publicada.

-Si el empleador no quiere dar una copia del contrato.

-Si el empleador exige firmar documentos en blanco.

-Si obligan a trabajar antes de firmar el contrato.