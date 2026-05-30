En el Perú casi el 70% de las víctimas de estafas de ofertas laborales han sido a través de publicaciones digitales.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Con el avance de las redes sociales y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) también crece el riesgo de caer en estafas laborales de falsas ofertas de trabajo, advierten especialistas.

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