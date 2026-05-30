El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) retrocedió 1.73% este viernes y cerró en US$ 87.36 por barril, en una jornada marcada por la expectativa de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo que permita poner fin al conflicto que ambos países mantienen desde febrero.

Al cierre de las operaciones, los contratos de futuros del WTI para entrega en julio —referencia del crudo estadounidense— registraron una baja de US$ 1.54 frente a la sesión previa.

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La cotización del petróleo acumula una caída de 14% en lo que va del mes, reflejando las expectativas de los inversionistas sobre una eventual distensión de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. En términos semanales, el descenso alcanza el 9.6%.

Mercado atento a las negociaciones

Los operadores permanecen atentos a las conversaciones entre Washington y Teherán, especialmente luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que sostendría una reunión con su equipo de seguridad nacional en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una decisión sobre el eventual acuerdo.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario reiteró que Irán debe comprometerse a no desarrollar armas nucleares y sostuvo que el estrecho de Ormuz debe reabrirse “de inmediato, sin peaje”.

Según Trump, un eventual entendimiento contemplaría la desactivación de minas submarinas en el estrecho de Ormuz, así como el levantamiento de las restricciones estadounidenses a los buques que ingresan y salen de puertos iraníes.

La Casa Blanca informó previamente que los negociadores de ambos países alcanzaron un acuerdo preliminar que permitiría la reapertura de esa vía estratégica para el comercio energético mundial y ampliaría por 60 días el actual alto el fuego con el objetivo de avanzar hacia un pacto nuclear.

Asimismo, el entendimiento incluiría conversaciones para flexibilizar sanciones económicas y liberar fondos iraníes que permanecen congelados.

Durante la semana, el mercado también siguió de cerca los nuevos intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán, así como los bombardeos de Israel contra Hizbulá en el sur del Líbano, hechos que han mantenido la incertidumbre sobre la estabilidad de la región pese a los esfuerzos diplomáticos en curso.

Con información de EFE.