El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, aseguró que el Gobierno de transición ha mantenido una “gestión dinámica” durante sus primeros 100 días de administración, periodo en el que, según indicó, se ha impulsado el destrabe de obras públicas orientadas a reducir brechas en servicios esenciales.

Durante una actividad oficial en la región La Libertad, el jefe del Gabinete sostuvo que la administración encabezada por el presidente José María Balcázar ha mantenido un ritmo constante de trabajo desde el inicio de su gestión.

“Este es su Gobierno de poco más de cinco meses y acaba de cumplir 100 días liderado por nuestro presidente José María Balcázar y definitivamente es, lo que yo llamo, una gestión dinámica. O sea, no paramos desde el primer día y no pararemos hasta el último día en ese destrabe para cerrar brechas importantes, educativas y sobre todo en salud”, declaró a TVPerú desde la región la Libertad.

Según precisó, el Ejecutivo prevé culminar e inaugurar alrededor de 15 hospitales equipados con tecnología digital antes del término de la actual administración.

Luis Arroyo afirmó que el Gobierno ha priorizado el destrabe de obras públicas durante sus primeros 100 días de gestión. Foto: Presidencia.

“Tenemos como 15 hospitales de alta tecnología, digitales completamente, que vamos a terminar hasta el último día, creo que el último es el 25 de julio en Ica, en Parcona específicamente. Cada semana estamos inaugurando un local”, afirmó.

El titular de la PCM indicó que varias de estas obras permanecían paralizadas desde 2018 y 2019, pese a encontrarse próximas a su culminación.

En ese sentido, explicó que el trabajo del Gobierno se ha concentrado no solo en concluir la infraestructura física, sino también en completar los procesos de equipamiento y puesta en funcionamiento de los establecimientos.

“Faltaba poco, pero ese poco es el destrabe que estamos haciendo, no solamente en terminar la infraestructura, sino todo el equipamiento, que se hace muy rápido, en un mes y medio, eso es lo que está haciendo este gobierno”, sostuvo.