Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se llevará a cabo el 31 de mayo. (@gec)
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Propuestas de Política 2026-2031, agenda técnica elaborada por Videnza Instituto, reúne reformas sectoriales diseñadas con el fin de que, si se aplicaran, el próximo Gobierno pueda pasar del diagnóstico a la ejecución. Replicando una metodología similar a la que emplean los organismos multilaterales en otras elecciones de Sudamérica, se analizó las coincidencias, brechas y tensiones entre dichas propuestas y las incluidas en los planes de gobierno de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP).

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