La revisión de las propuestas expuestas por Luis Carranza (FP) y Pedro Francke (JP) muestra distintos niveles de coincidencia entre el discurso del debate y los documentos partidarios.

En algunos casos, los planteamientos defendidos por ambos equipos técnicos aparecen de manera expresa en sus planes de gobierno; en otros, determinadas propuestas no fueron mencionadas pese a figurar en los programas oficiales o fueron incorporadas con énfasis propios del debate.

El contraste permite identificar qué propuestas económicas y laborales defendidas durante el intercambio técnico ya formaban parte de la oferta programática de cada agrupación y cuáles quedaron fuera de los documentos oficiales.

Debate de equipos técnicos sirvió de preámbulo para el debate presidencial de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Andina)

Fuerza Popular: estabilidad, inversión y formalización

En el caso de Fuerza Popular, Carranza centró su exposición en tres ejes: estabilidad macroeconómica, promoción de la inversión privada y formalización empresarial.

Durante el debate defendió el retorno al equilibrio fiscal, el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), la generación de empleo mediante inversión privada y el acceso a crédito para pequeñas empresas. El plan económico del partido recoge esas mismas líneas.

Entre sus propuestas figuran mantener disciplina fiscal y reducir el déficit al 1% del PBI , respetar la independencia del BCR y promover inversión privada mediante un “shock desregulatorio”, reducción de trámites y simplificación administrativa.

También incorpora medidas de formalización y financiamiento para micro y pequeñas empresas, como Licencia 0, ventanillas interoperables y fondos de crecimiento productivo.

Propuestas del debate comparados con el plan de gobierno de Fuerza popular | Fuente: JNE, debate del JNE | Elaboración: Gestión (Gerardo Rosales)

El plan de Fuerza Popular incluye, además, propuestas que no fueron desarrolladas en el debate, como programas de digitalización estatal mediante ventanilla única con inteligencia artificial, estrategias de atención pública conocidas como “Cero Colas”, programas de apoyo a emprendedores jóvenes y mujeres, así como proyectos vinculados a infraestructura y agro, entre ellos metros regionales, Banco Agrario y mecanización agrícola.

Durante el debate, Carranza también cuestionó eventuales incrementos de la remuneración mínima vital al considerar que podrían aumentar la informalidad. Ese planteamiento no aparece expresamente desarrollado como propuesta específica en el resumen económico revisado.

Juntos por el Perú: industria, crédito y rol del Estado

En Juntos por el Perú, Pedro Francke enfocó su exposición en financiamiento para pequeños empresarios, generación de empleo mediante industria y agricultura, asistencia tecnológica y estabilidad económica.

Entre sus planteamientos destacó un sistema de crédito barato para pequeños negocios, promoción de inversión productiva, fortalecimiento de sectores intensivos en empleo y respeto a metas fiscales.

El plan de gobierno del partido comparte varias de esas preocupaciones productivas, aunque las desarrolla dentro de un esquema de economía mixta y con mayor participación estatal.

El documento plantea impulsar industrialización nacional, fortalecer agricultura familiar y cooperativas, ampliar el apoyo a PYMES, promover innovación tecnológica y crear instituciones vinculadas a ciencia y tecnología.

Propuestas del debate comparados con el plan de gobierno de Juntos por el Perú | Fuente: JNE, debate del JNE | Elaboración: Gestión (Gerardo Rosales)

El programa también incorpora propuestas que no fueron abordadas durante el debate económico, como una Asamblea Constituyente para revisar el régimen económico , mayor actividad empresarial del Estado, renegociación de contratos vinculados a recursos naturales, revisión de tratados comerciales, incremento de regalías y modificaciones tributarias orientadas a elevar la presión fiscal.

En contraste, durante el debate, Francke defendió temas como la promoción de la inversión privada, respeto de contratos, autonomía del Banco Central y continuidad de Julio Velarde, además de descartar estatizaciones y proponer reactivar el Fondo de Estabilización de combustibles.

Varias de estas propuestas no aparecen expresamente formuladas en el plan revisado.

El quinto eje del debate de equipos técnico fue la economía y generación de empleo. Participaron Luis Carranza (Fuerza Popular) y Pedro Francke (Juntos por el Perú)

Debate y plan como referencia de predictibilidad

La comparación entre las propuestas defendidas en el debate y los planes de gobierno abre también una discusión sobre el peso que tienen estos documentos durante una campaña y las implicancias que pueden tener las diferencias entre lo escrito y lo expuesto públicamente.

Para Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, los planes de gobierno cumplen precisamente la función de orientar al electorado sobre la dirección política y económica que pretende seguir una agrupación .

“Los planes de gobierno son un instrumento que refleja las ideas base sobre las que los partidos políticos desarrollan sus objetivos de política. No es un documento escrito en piedra, pero sí debería constituir una brújula”, señaló.

Bajo esa lógica, explicó que cuando durante un debate aparecen propuestas que no figuran expresamente en el plan —o son formuladas con un enfoque distinto— pueden surgir dudas respecto de la predictibilidad de una eventual gestión .

“El cambio de propuestas durante un debate, ya sea de equipos técnicos o de candidatos a la presidencia, puede llevar a confusión del electorado, disminuyendo la predictibilidad de esta organización política”, sostuvo.

Aun así, Sícoli consideró importante no perder de vista que durante el debate económico ambos equipos técnicos defendieron propuestas que, en términos generales, apuntaban a estabilidad y dinamización económica.

En su lectura, tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú pusieron sobre la mesa medidas vinculadas a mejora del empleo, impulso a la inversión, acceso al crédito y destrabe de proyectos.

“Ambos partidos prometen una mejora sustantiva de la calidad de vida de las personas, con mejores posibilidades laborales, un importante fomento a la inversión privada, respeto por la autonomía del BCRP, destrabes de grandes obras y crédito a las PyMes”, indicó.

Caso Juntos por el Perú: economista observa diferencias entre debate y plan

La lectura de Arturo García Villacorta, economista y profesor de ESAN, se concentra particularmente en el caso de Juntos por el Perú y en la distancia que observa entre algunas propuestas defendidas en el debate y el contenido del plan de gobierno del partido.

Según explicó, el documento programático plantea un rol importante del Estado en la actividad empresarial y en sectores vinculados a recursos naturales, mientras que durante el intercambio técnico Pedro Francke defendió mensajes asociados a promoción de la inversión privada, autonomía del Banco Central y estabilidad fiscal.

“No se condice realmente con lo que dice su plan”, afirmó.

En opinión del especialista, el plan de gobierno no desarrolla de manera expresa temas como equilibrio monetario o estabilidad fiscal, pese a que sí fueron resaltados durante el debate.

Por ello, consideró que la coexistencia de mensajes distintos sobre inversión privada, cambios constitucionales y rol del Estado puede generar incertidumbre respecto de la orientación económica que finalmente prevalecería.

“Eso genera inestabilidad jurídica para la inversión”, señaló.

García Villacorta añadió que, a su juicio, el cambio de énfasis observado durante el debate podría responder a una estrategia política orientada a acercarse a sectores más moderados del electorado y transmitir señales de mayor estabilidad económica.

“Es un tema realmente electoral, asumo, para captar votos”, indicó, aunque remarcó que, en su opinión, los fundamentos de una propuesta económica terminan reflejándose en el plan de gobierno inscrito por cada agrupación.