Luis Carranza (Fuerza Popular) y Pedro Francke (Juntos por el Perú) en el debate técnico | Foto: Composición con ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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En el debate técnico del 24 de mayo, los representantes económicos de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP) presentaron propuestas sobre empleo, inversión, formalización, estabilidad fiscal y apoyo a pequeñas empresas. Pero, ¿cuánto de lo planteado en el escenario coincidió realmente con los planes de gobierno de sus partidos?

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