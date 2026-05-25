El partido Juntos por el Perú planteó implementar una serie de propuestas para fomentar el empleo, deporte y educación en el país.

En el debate técnico de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026, en la sección de “Juventud y Deporte”, Ernesto Zunini, representante de la organización política, indicó que, si el partido llega al gobierno, entregará 6150 soles en una cuenta en el Banco de la Nación para capacitación, emprendimiento o subvencionar su primer empleo formal.

Asimismo, también planteó ampliar las becas estatales a 30 mil, las cuales serán dirigidas a jóvenes pobres de zonas urbano-marginales, comunidades originarias, campesinas, rurales dispersas y población afrodescendiente.

Asimismo, también propuso polideportivos en Lima y capitales de región con bibliotecas y centros tecnológicos, donde se brindará orientación vocacional, apoyo psicológico, educación sexual y reproductiva, además de espacios para el entretenimiento y para que los “deportistas electrónicos” cuenten con respaldo estatal e infraestructura.

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