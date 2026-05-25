Según datos de la Contraloría citados por Neuhaus, más de 2,241 obras se encuentran paralizadas en el Perú, muchas de ellas, en instancias judiciales. Foto: Andina
Según datos de la Contraloría citados por Neuhaus, más de 2,241 obras se encuentran paralizadas en el Perú, muchas de ellas, en instancias judiciales. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Este domingo 24 de mayo se realizó el debate técnico de los asesores en distintas materias de índole económica y social de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. En el capítulo de infraestructura, Carlos Neuhaus, representante de la agrupación de Keiko Fujimori, advirtió sobre las brechas que afectan a miles de ciudadanos en materia de conectividad y acceso a servicios.

A su criterio, el Perú “es un país subejecutado” con 2,241 obras inconclusas, las cuales están valorizadas en S/ 73,000 millones.

“El presupuesto existe, pero el Gobierno de hoy es incompetente. Perú está detenido por gobiernos que tuvieron la responsabilidad de responder y no lo han hecho”, mencionó Neuhaus en el evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

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Neuhaus sostuvo que se promoverá la inversión privada y pública “con reglas claras, estabilidad y ejecución eficiente” a fin de que se garantice a la población “un transporte digno, escuelas, hospitales, energía y agua y desagüe”.

Carlos Neuhaus estuvo a cargo de la organización de Lima 2019. Ahora integra el equipo técnico de Keiko Fujimori para la segunda vuelta. Foto: GEC / Hugo Pérez
Carlos Neuhaus estuvo a cargo de la organización de Lima 2019. Ahora integra el equipo técnico de Keiko Fujimori para la segunda vuelta. Foto: GEC / Hugo Pérez

Además, resaltó que en un eventual mandato de Fuerza Popular se construirán carreteras, puertos y aeropuertos para integrar las regiones; sumado a labores de prevención porque “infraestructura no es solo construir”.

“La última vez que el Estado ha estado preparado para El Niño fue en los años noventa. Sabemos que este (FEN) será fuerte”, mencionó.

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Neuhaus sostuvo que, para el destrabe y construcción de las obras referidas, dotarán a los organismos estatales encargados “con gente profesional que sepa manejar estas cosas”.

“Lamentamos que en muchos gobiernos regionales no tengan gente profesional adecuada. Tenemos que conseguir a las mejores personas. Personas con limitados estudios no pueden manejar expedientes técnicos de gran tamaño”, refirió.

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