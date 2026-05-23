¿Cuáles son las novedades sobre los recibos de agua en Perú? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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El agua mantendrá el mismo precio, pero detrás de la decisión existe, en realidad, un obstáculo técnico que frenó la elaboración de estudios tarifarios que hubieran permitido una eventual alza o sinceramiento de la tarifa. ¿De qué se trata?

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