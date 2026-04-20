Tras más de dos décadas de retrasos, la fase 1 del proyecto Obras de Cabecera y Conducción en Lima alista su adjudicación. (Fuente: Andina)
Tras más de dos décadas de retrasos, la fase 1 del proyecto Obras de Cabecera y Conducción en Lima alista su adjudicación. (Fuente: Andina)
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Elías García Olano
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A pesar de que el cambio climático pone cada vez más en riesgo las fuentes de agua, uno de los grandes proyectos estatales para asegurar su suministro en parte del Perú, como es Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima, se vuelve a prorrogar por enésima vez.

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