Esa iniciativa fue diseñada hace 23 años atrás para permitir el trasvase de aguas de las represas Pomacocha y Huallacocha Bajo, que forman parte de la cuenca del río Mantaro, en la región Junín, a través de un túnel trasandino hasta un afluente del río Rímac.

Ello permitiría -a través de otras obras adicionales- ampliar la capacidad de Sedapal para potabilizar agua y poder suministrarla a 1.5 millones de habitantes en distritos del sur y este de la capital, como Ate Vitarte, Santa Anita, La Molina, Pachacamac-Manchay y Cieneguilla (parte alta). El proyecto requeriría una inversión de US$ 726.13 millones.

Se sigue prorrogando fechas para adjudicar megaproyecto para llevar más agua para distritos del este y sur de Lima (Foto: Andina)

Sucesivas prórrogas

Ese proyecto fue encargado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a ProInversión, en el año 2014, y desde entonces, ha sufrido más de 25 modificaciones al cronograma para su adjudicación bajo concesión.

La mayoría de esos cambios se dieron entre febrero del 2014 y octubre del 2015, hasta que se canceló en agosto del 2023, para ser luego reevaluado por el MVCS y relanzado por dicha agencia en julio del 2025, esperando en ese momento adjudicarlo en diciembre de ese año.

Sin embargo, poco después se reprogramó para el primer trimestre del 2026, y ahora, el último cambio al cronograma que dispuso ProInversión establece que su adjudicación se otorgará aún en el tercer trimestre de este año.

Proyecto en etapas

Gestión consultó a ProInversión las razones de esta nueva prórroga, y la entidad respondió que “el proceso de promoción de este proyecto se viene desarrollando según lo previsto en las bases del concurso y su cronograma”.

Recordó que, por decisión del MVCS, como ente concedente, el proyecto fue dividido en 2 fases a licitarse por separado, de las cuales la fase 1 es la cual se convocó el 11 de julio del 2025.

Fase 1 del proyecto Obras de Cabecera para traer más agua para Lima. Fuente: ProInversión

¿Cuándo se adjudica la primera fase?

La Fase 1, refiere, comprende el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la Planta Huachipa II (a realizarse en 2 etapas de 2.5 m3/s cada una) y el Ramal Sur (desde Huachipa hasta Manchay).

Esa etapa incluye la construcción de 5 reservorios de agua y de sus respectivas líneas de interconexión; así como la operación y mantenimiento de la Bocatoma Huachipa y la Planta Huachipa I.

El otorgamiento de la buena pro de la Fase 1, explicó la entidad, está previsto para el tercer trimestre del 2026, pues depende que en el proceso se reciban, entre otros, opiniones favorables a la versión final del contrato de concesión por parte de los entes opinantes.

Entre ellos mencionó a la Superintendencia Nacional del Servicio de Saneamiento (Sunass), además del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Sedapal.

Las Obras de Cabecera y Conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima demandarán una inversión de más de US$ 726millones.

Segunda etapa

La Fase 2 incluye el diseño, financiamiento, mejoramiento y construcción, operación y mantenimiento de las presas Huallacocha Bajo y Pomacocha, ubicadas en la cuenca del río Mantaro, y el túnel trasandino, que parte de este último embalse y cruza la Cordillera de los Andes hasta el río Blanco, afluente del río Rímac.

No obstante, la entidad indicó que la Fase 2 no ha sido aún convocada, al ser consultada sobre cuál es la fecha de adjudicación para esa etapa.

Postores precalificados

Consultado por los interesados en la Fase 1 del proyecto, ProInversión respondió que recientemente se ha concluido con la etapa de precalificación, y que este 13 de abril se ha determinado ya el listado de tres postores precalificados.

Esas compañías, refirió, han acreditado, entre otros, el perfil técnico y financiero requerido para el proyecto, aunque evitó mencionar sus nombres.

Sin embargo, la circular N° 18 de la licitación para este proyecto que emitió públicamente la agencia, da cuenta que los postores precalificados aptos para participar en las siguientes etapas del concurso de la referida fase son los siguientes:

• Acciona Agua

• Consorcio Aguas de Huachipa Sur, integrado por las empresas Cadagua Sucursal del Perú, Sacyr Agua Perú y Cintra Infraestructuras Perú

• Consorcio Huachipa, integrado por las empresas Powerchina Resources Limite, Powerchina International Group Limited, y Veolia Servicios Perú

Experiencia de las empresas

Vale indicar que Powerchina International Group Limited es uno de los mayores grupos estatales chinos de ingeniería y construcción de infraestructura, especializada en energía y agua, que opera en más de 100 países, y en el Perú se ha adjudicado hace poco el proyecto del ferrocarril que conectará el megapuerto de Chancay con la sierra central del país.

En cuanto al consorcio Aguas de Huachipa Sur, su integrante Cadagua Sucursal del Perú, es una empresa española líder en el tratamiento de aguas, y que junto Sacyr, forman a su vez parte del consorcio a cargo del proyecto del Anillo Vial Periférico.

A su vez, el tercer postor precalificado, la empresa Acciona Agua, es filial del grupo español Acciona, que opera en más de 40 países y está enfocado en energías renovables y obras de construcción, agua, túneles y servicios.